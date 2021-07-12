Журналисты показали, как выглядел бульвар Чавайна в Йошкар-Оле во времена СССР

Йошкар-Ола, 12 июля. Одной из главных улиц столицы Марий-Эл является бульвар Чавайна. Он пронизывает весь центр города и спальный район Сомбатхей.

Строительство городской артерии началось с проектирования первых домов в середине ХХ века. Ответственным за благоустройство бульвара был назначен архитектор Юрий Казаринов. Как в прошлом выглядел центр Йошкар-Олы показали журналисты издания «МедиаПоток».

Бульвар назван в честь родоначальника марийской литературы Сергея Чавайна. Он родился в 1888 году в крестьянской семье в деревне Малые Карамасы. Памятник в его честь был установлен в центре городской артерии 21 июля 1987 года.

В Республике Марий-Эл досрочно завершили строительство средней образовательной школы на 825 мест. Образовательное учреждение расположено в поселке Медведево.