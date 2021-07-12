Парламент Ливии вновь перенес рассмотрение законопроекта о госбюджете

Тобрук, 12 июля. Палата представителей Ливии под председательством Агилы Салеха и в присутствии первого вице-спикера рассмотрела законопроект о госбюджете на 2021 год, подготовленный переходным Правительством национального единства. В результате дискуссии решено перенести утверждение документа на вторник, 13 июля.

Пресс-секретарь ведомства Абдалла Блехек рассказал, что во время сессии присутствующие заслушали окончательный доклад Комитета по планированию, финансам и бюджету, а также предложение по внесению поправок. В итоге депутаты согласились с изменениями и решили перенести утверждение законопроекта на следующий день. За это время специалистам поручено доработать документ.

Абдалла Блехек добавил, что в интернете появилась группа мошенников, которые публикуют информацию о заседаниях от лица Палаты представителей. Он призвал граждан проверять достоверность данных на официальных страницах парламента в социальных сетях.

Закон о госбюджете на 2021 год впервые внесли на рассмотрение в середине апреля. Депутаты встретили документ с критикой. Одной из главных проблем является общая сумма, превышающая 100 млрд ливийских динаров (более 22 млрд долларов). Последующие три месяца профильный комитет в связке с членами правительства вносил поправки.