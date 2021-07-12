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В Брюсселе допустили новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов в Литве

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:49
Политика
В Брюсселе допустили новые санкции против Белоруссии из-за мигрантов в Литве
Global Look Press  /  Jose Mafia / ZUMAPRESS.com

Брюссель, 12 июля. Сложная обстановка с нелегальными мигрантами в Литве может заставить Евросоюз (ЕС) ввести новые санкции против Белоруссии, заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель.

Официальный Брюссель продолжает приписывать Минску наплыв нелегалов из стран Ближнего Востока и на основании собственных заявлений допускает введение новых рестрикций. Европейские чиновники полагают, что ухудшение ситуации с нелегалами в Польше и Прибалтике — способ давления властей Белоруссии на континентальный блок.

«Мы уже приняли ряд ограничительных мер и готовы принять новые санкционные меры в ответ на использование миграции как инструмента давления», — подчеркнул Боррель.

Власти Литвы бьют тревогу из-за неконтролируемого потока мигрантов из Белоруссии. На помощь прибалтийской республике были вызваны офицеры из агентства по охране внешних границ ЕС Frontex. Также правительство Литвы продолжает строительство пограничной стены, которую, как уверяют разработчики, невозможно преодолеть без спецсредств.

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санкции евросоюз белоруссия литва нелегалы Жозеп Боррель
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