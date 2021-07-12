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Российскому бизнесу возместят комиссии при использовании СБП
Экономика
Российскому бизнесу возместят комиссии при использовании СБП
pixabay.com

Москва, 12 июля. Правительство России в рамках поручения президента Владимира Путина выделило 500 млн рублей на реализацию программы возмещения бизнесу комиссий при использовании СБП.

Задачу компенсировать представителям малого и среднего предпринимательства проценты за использование при оплате товаров и услуг системы быстрых платежей (СБП) глава государства поставил во время Петербургского международного экономического форума.

«Средства позволят снизить издержки малого и среднего бизнеса и повысить интерес предпринимателей к новому отечественному сервису», — пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

В рамках СБП у покупателей есть возможность переводить денежные средства по номеру телефона, причем независимо от того, в каком банке открыты счета получателя и отправителя. Эта же система позволяет при помощи QR-кода оплачивать товары и услуги.

Другую систему — обязательного досудебного обжалования действий и решений контрольно-надзорных органов — кабмин намерен внедрить для коррекции законов. Проект был запущен в августе прошлого года.

Сенатор Андрей Кутепов ранее выдвинул идею компенсации ресторанам и кафе тех убытков, которые они несут из-за профилактики коронавирусной инфекции. Эта мера должна улучшить экономическую стабильность сегмента общественного питания, цитирует его «ФедералПресс».

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