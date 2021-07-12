Отважный енот спас березу от спила в Белгородской области

Белгород, 12 июля. Енот из Белгорода помешал работникам коммунальной службы спилить березу возле обогатительной фабрики Лебединского ГОКа.

Рабочие приехали на плановую вырубку дерева. Однако в этот момент навстречу им внезапно выбежал енот. Отважный зверек перебежал через дорогу, и в одно касание взлетел на верхушку дерева.

Сотрудникам коммунальной службы удалось снять этот момент на видео. Они решили не пугать малыша и перенесли спил дерева на другой день.

Не так давно самый популярный енот России по кличке Витя вернулся из путешествия. В общей сложности необычный зверек и его хозяева провели в дороге 28 дней. Они посетили Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. Кроме того, они успели побывать на Черноморском побережье и Дальнем Востоке.