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Тульский осужденный стал лауреатом музыкального конкурса
Общество
Тульский осужденный стал лауреатом музыкального конкурса
Фото пресс-службы УФСИН России по Тульской области  / 

Тула, 12 июля. Итоги музыкального конкурса подвели в системе исполнения наказаний страны. Лауреатом песенных баталий стал осужденный из Тулы.

Вокально-музыкальный спор за колючей проволокой отличается от привычных фестивалей и конкурсов. По понятным причинам, участники представляют свои творческие номера дистанционно. Сначала лучших музыкантов выбрали на региональном уровне. А победители стремились завоевать награды в так называемом главном финале.

«При оценке участников конкурса учитывается профессиональное мастерство и творческий потенциал исполнителя, умение конкурсанта держаться на сцене, а также артистичность и способность донести до слушателя эмоциональный посыл. Как и прежде, приоритет отдавался авторским композициям осужденных», — рассказали ФАН о деталях конкурса в пресс-службе УФСИН России по Тульской области.

Композиция собственного сочинения позволила осужденному, отбывающему наказание в Тульской области, стать лауреатом конкурса. Песня под названием «Прости» получила высокую оценку жюри. Лауреат и помогавший ему творческий коллектив стали обладателями специального диплома.

Ранее ФАН сообщал, что осужденный из Тульской области получил за решеткой высшее образование. Он обучался дистанционно в стенах исправительной колонии.

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музыка тульская область уфсин конкурс
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