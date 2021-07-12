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Полузащитник «Аталанты» Миранчук привился от коронавируса
Спорт
Полузащитник «Аталанты» Миранчук привился от коронавируса
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Бергамо, 12 июля. Футболист итальянского клуба «Аталанта» и сборной России Алексей Миранчук прошел первый этап вакцинации против коронавирусной инфекции.

Подтверждение этого можно найти в Instagram Stories полузащитника. На фотографии видно, как медсестра делает укол в левую руку Миранчука. Полузащитник также на английском языке написал слово «вакцина», что является дополнительным подтверждением того, что игрок сборной России прошел вакцинацию.

Ранее стало известно, что итальянский голкипер Доннарумма признан лучшим игроком Евро-2020. Голкипер получил трофей перед церемонией награждения победителей чемпионата Европы.

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миранчук вакцинация евро-2020
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