Силуанов рассказал о причине возможного перегрева мировой экономики

Москва, 12 июля. Что может привести к перегреву мировой экономики, объяснил в ходе заседания финансового трека «Группы 20» глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра, привести к этому может сохранение антикризисных мер в ряде стран. Экономическая политика по выходу из кризиса одного государства имеет непосредственное влияние на другие. Из-за этого ряд стран на фоне разгона инфляции уже перешли к нормализации денежно-кредитной политики, а другие пролонгировали меры экономического стимулирования.

«Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов», — заявил Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что сейчас необходимо как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики в соответствии с темпами восстановления экономики.

Министр ранее оценил подтверждение агентством Fitch кредитного рейтинга России на уровне «BBB». Это свидетельствует об эффективности проводимой макроэкономической политики, отметил Силуанов.