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Силуанов рассказал о причине возможного перегрева мировой экономики
Экономика
Силуанов рассказал о причине возможного перегрева мировой экономики
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 12 июля. Что может привести к перегреву мировой экономики, объяснил в ходе заседания финансового трека «Группы 20» глава Минфина РФ Антон Силуанов.

По словам министра, привести к этому может сохранение антикризисных мер в ряде стран. Экономическая политика по выходу из кризиса одного государства имеет непосредственное влияние на другие. Из-за этого ряд стран на фоне разгона инфляции уже перешли к нормализации денежно-кредитной политики, а другие пролонгировали меры экономического стимулирования.

«Видим в этом риск для мировой экономики. Продолжительное сохранение антикризисных мер может привести к перегреву экономики с сопутствующим накоплением дисбалансов», — заявил Силуанов.

Глава Минфина подчеркнул, что сейчас необходимо как можно быстрее обеспечить нормализацию денежно-кредитной и бюджетной политики в соответствии с темпами восстановления экономики.

Министр ранее оценил подтверждение агентством Fitch кредитного рейтинга России на уровне «BBB». Это свидетельствует об эффективности проводимой макроэкономической политики, отметил Силуанов.

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силуанов инфляция антикризисные меры перегрев экономики
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