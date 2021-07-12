Банги, 12 июля. Центральноафриканцы отвергают призывы международного сообщества вступить в диалог с военными преступниками. Жители республики и официальные власти выступают единым фронтом по данному вопросу. Они не видят возможности ведения переговоров с боевиками, которые терроризировали население страны долгие годы.

К тому же в этом нет никакой необходимости после того, как Вооруженные силы ЦАР (FACA) при поддержке российских инструкторов разбили основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Центральноафриканцы теперь могут постепенно возвращаться к мирной жизни и не думать о надвигающейся угрозе полного развала государства из-за деятельности радикалов и их руководителя — экс-президента республики Франсуа Бозизе.

Международные организации, такие как ООН, уже полностью утратили доверие населения страны. Когда правительство ЦАР и жители пытаются восстановить государство после долгого политического кризиса, Запад старается дестабилизировать обстановку и помочь преступникам или кровожадным радикалам, которые стремятся уйти от ответственности.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Например, недавно выяснилось, что представители «Голубых касок» укрывают капитана-дезертира, бежавшего из армии после того, как командование распорядилось о его задержании. Дело в том, что бывший офицер продавал информацию о перемещениях войск боевикам «Коалиции», чтобы они смогли более эффективно бороться с военнослужащими FACA.

Однако жители ЦАР потребовали у сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) передать капитана правоохранителям. Миротворцам пришлось выполнить это условие. Непрофессионализм представителей МИНУСКА уничтожил репутацию международной организации: 3 июля грузовик миротворцев насмерть сбил водителя мототакси.

После ДТП они попытались сбежать с места происшествия, однако в спешке совершили наезд на еще одного мотоциклиста, который проезжал недалеко от их транспортного средства. Этот инцидент вызвал бурю негодований населения. Люди сразу же организовали митинг и потребовали привлечь к ответственности виновников аварии.