Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 21:22
21:21
Спорт
Первый канал проведет трансляцию открытия Олимпиады в Токио
21:20
Политика
Белоруссия задержала всех глав террористических ячеек
21:20
Политика
МИД России: Москва с уважением относится к результатам выборов в Кишиневе
21:20
Технологии
Финские археологи нашли останки родившей после смерти девушки
21:18
Происшествия
Пассажир бизнес-класса сходил в туалет прямо посреди салона самолета
21:16
Общество
Обязательную вакцинацию для медиков ввели во Франции
21:15
Весь мир
Президент Мексики заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Кубы
21:15
Происшествия
Подросток получил ожоги во время операции по удалению родинок в петербургской клинике
21:13
Происшествия
Вертолет экстренно эвакуировал беременную москвичку под Волгоградом
21:11
Шоу-бизнес
Решетова стала артисткой лейбла Black Star после разрыва с Тимати
Все новости

Центральноафриканцы отвергли призыв Запада вступить в переговоры с военными преступниками
Весь мир
Центральноафриканцы отвергли призыв Запада вступить в переговоры с военными преступниками
Федеральное агентство новостей  /  Erick Ngaba

Банги, 12 июля. Центральноафриканцы отвергают призывы международного сообщества вступить в диалог с военными преступниками. Жители республики и официальные власти выступают единым фронтом по данному вопросу. Они не видят возможности ведения переговоров с боевиками, которые терроризировали население страны долгие годы.

К тому же в этом нет никакой необходимости после того, как Вооруженные силы ЦАР (FACA) при поддержке российских инструкторов разбили основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Центральноафриканцы теперь могут постепенно возвращаться к мирной жизни и не думать о надвигающейся угрозе полного развала государства из-за деятельности радикалов и их руководителя — экс-президента республики Франсуа Бозизе.

Международные организации, такие как ООН, уже полностью утратили доверие населения страны. Когда правительство ЦАР и жители пытаются восстановить государство после долгого политического кризиса, Запад старается дестабилизировать обстановку и помочь преступникам или кровожадным радикалам, которые стремятся уйти от ответственности.

Центральноафриканцы отвергли призыв Запада вступить в переговоры с военными преступниками
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

Например, недавно выяснилось, что представители «Голубых касок» укрывают капитана-дезертира, бежавшего из армии после того, как командование распорядилось о его задержании. Дело в том, что бывший офицер продавал информацию о перемещениях войск боевикам «Коалиции», чтобы они смогли более эффективно бороться с военнослужащими FACA.

Однако жители ЦАР потребовали у сотрудников Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) передать капитана правоохранителям. Миротворцам пришлось выполнить это условие. Непрофессионализм представителей МИНУСКА уничтожил репутацию международной организации: 3 июля грузовик миротворцев насмерть сбил водителя мототакси.

После ДТП они попытались сбежать с места происшествия, однако в спешке совершили наезд на еще одного мотоциклиста, который проезжал недалеко от их транспортного средства. Этот инцидент вызвал бурю негодований населения. Люди сразу же организовали митинг и потребовали привлечь к ответственности виновников аварии.

Вернуться назад

цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru