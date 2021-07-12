Отказ ООН реагировать на смертельное ДТП с участием миротворцев вызвал гнев жителей ЦАР

Банги, 12 июля. Центральноафриканцы возмутились тем, что никто из представителей Многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) не прокомментировал смертельное ДТП на Авеню де Франс.

Инцидент произошел 3 июля, когда миротворцы устроили ДТП в столице Центральноафриканской Республики. Они сбили водителя мототакси и хотели скрыться с места происшествия.

При попытке бегства сотрудники миротворческой миссии наехали на еще одного мотоциклиста. В результате аварии один человек погиб на месте, еще двое получили травмы и ранения.

Подобное поведение вызвало всплеск народных волнений. Люди устроили стихийный митинг возле штаб-квартиры МИНУСКА в Банги и потребовали наказать виновных. Демонстрации продолжаются уже неделю.

«Мы больше не можем мириться с тем, что делает МИНУСКА. «Голубые каски» пришли, чтобы убить нас. Мы не животные», — скандируют участники акций протеста.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Сегодня население ЦАР полностью разочаровалось в представителях миссии ООН и просят о выводе миротворческого контингента из африканской страны. Жители республики давно критикуют действия сотрудников ООН в соцсетях. Теперь они пишут гневные комментарии, призывая привлечь к ответственности виновников аварии в центре Банги:

«Вы прекрасно знаете, что ЦАР восстановит мир только в том случае, если МИНУСКА покинет эту страну. Ваша миссия — очередная попытка колонизации».

Стоит отметить, что это не первый случай, когда действия миротворцев дискредитируют ООН. Не так давно они стали виновниками аналогичного ДТП возле города Амадагаза. Тогда жители ЦАР вышли на массовый митинг, в том числе из-за того, что представители миссии предложили семье погибшего два доллара и еду, чтобы замять ситуацию.