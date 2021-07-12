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Более 15 стран приобрели права на фильм Серебренникова «Петровы в гриппе»
Общество
Более 15 стран приобрели права на фильм Серебренникова «Петровы в гриппе»
Кадр из фильма «Петровы в гриппе»

Москва, 12 июля. Более 15 стран купили права на показ фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе», сообщили в пресс-службе компании-прокатчика Sony Pictures.

Лента отечественного режиссера представляет Россию на Каннском кинофестивале. Мировая премьера фильма состоится в рамках фестиваля 12 июля.

Сделки по продаже прав на «Петровых в гриппе» уже заключены с Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Грецией, Италией, Польшей, Чехией и Португалией. Кроме того, фильм купили в странах Балтии и бывшей Югославии.

Жители Франции смогут увидеть ленту Серебренникова в кинотеатрах в декабре. Права на прокат кинокартины также приобрели в Турции, Индонезии, Израиле и Мексике. Премьера ленты в России состоится 9 сентября.

Серебренников рассказывал о значимости фильма «Петровы в гриппе». Режиссер отметил, что хотел выразить отношение к фундаментальным понятиям с помощью этой ленты.

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фильм серебренников петровы в гриппе
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