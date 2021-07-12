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Американские военные впервые десантировали армейский внедорожник ISV

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:23
Армия
Американские военные впервые десантировали армейский внедорожник ISV
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Вашингтон, 12 июля. Американские военные в рамках испытаний десантировали армейский внедорожник ISV, который был специально разработан для штурмовых подразделений, передает пресс-служба Пентагона.

По данным ведомства, испытания ISV прошли на полигоне при базе Форт-Брэгг в Северной Каролине. Для десантирования внедорожника могут использоваться военно-транспортные самолеты C-130 Hercules или C-17 Globemaster III. Машина была десантирована безэкипажным способом с применением специальной платформы.

В Пентагоне отметили, что испытания прошли успешно. Внедорожник спустился на парашюте и не получил каких-либо повреждений. Стоит отметить, что автомобиль может перевозиться по воздуху не только на самолетах, но и на внешней подвеске вертолетов CH-47 Chinook и UH-60 Black Hawk.

Ранее стало известно, что военнослужащие Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения совершили массовое десантирование в ходе учений. В маневрах были задействованы более 1,2 тысячи военнослужащих ВДВ и 12 военно-транспортных самолетов Ил-76МД.

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