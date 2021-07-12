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Астролог Глоба рассказал, для каких знаков зодиака август будет «денежным магнитом»
Общество
Астролог Глоба рассказал, для каких знаков зодиака август будет «денежным магнитом»
Невские Новости

Москва, 12 июля. Последний месяц лета станет особенно успешным для некоторых знаков зодиака. Астролог Павел Глоба рассказал, для кого август станет «денежным магнитом».

Счастливчиками, на кого в августе обрушится денежный поток, популярный астролог назвал три знака — Львы, Тельцы и Водолеи. Представители зодиакального знака Телец почувствуют острую жажду перемен и Вселенная пойдет им навстречу. Тельцам могут предложить более выгодную работу или повышение на предыдущей, что повлечет за собой повышение дохода. Денежных проблем в августе у представителей этого астрологического знака не будет, отметил Глоба.

Львы в августе могут совершать любые покупки, в будущем они принесут им солидные дивиденды в том или ином варианте. Глоба предлагает Львам вкладывать деньги в бизнес, он обязательно окупится. Все финансовые траты Львов в августе вернутся им сторицей в скором времени. Руководство оценит старания Водолеев, их ждет денежное поощрение, заявил знаменитый астролог.

«Такой позитивный настрой небесных святил упускать нельзя», — уточняет Глоба.

Водолеям стоит продемонстрировать, что они полностью заслуживают полученные бонусы, премии или прибавки к заработной плате. У начальства не должны вызывать сомнение ваша квалификация и профессиональные качества.

Астролог Ольга Осипова рассказала, представители каких знаков зодиака испытывают склонность к одиночеству. Она назвала три знака, которые не особенно озабочены поиском пары.

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