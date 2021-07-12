Сребреница: миф, реальность и забытые сербские жертвы боснийской войны

Вчера в Боснии и Герцеговине прошли траурные мероприятия в честь в 26-й годовщины событий в Сребренице. Чтобы почтить память погибших в этом регионе бошняков, в мемориальный центр Сребреница-Поточари прибыли и высокопоставленные чиновники стран Запада.

Годовщина преступления, которое с подачи руководства США и стран Западной Европы превратилось в некий эталон зла, в очередной раз вызвала дискуссию — является ли происшедшее в Сребренице 11 июля 1995 года беспрецедентным в истории югославских войн геноцидом, как это следует из приговоров Международного трибунала по бывшей Югославии, — или все же речь идет об очередном мифе, призванном стигматизировать сербскую сторону конфликта?

Вслед за Черногорией, идентичную резолюцию об осуждении якобы совершенного «сербским режимом» геноцида против 8 тысяч бошняков и запрете на его отрицание принял и парламент самопровозглашенной Республики Косово.

Федеральное агентство новостей /

Сербские же власти заявили, что не исключают продолжения волны подобных законодательных актов со стороны других стран региона — например, в Хорватии и Северной Македонии.

«Подобные резолюции продолжат принимать и дальше. Возможно, нам удастся избежать их принятия в некоторых парламентах благодаря нашим дружеским отношениям, но некоторые все же продолжат эти политические издевательства над сербами» — убежден президент Сербии Александр Вучич.

В то же время учрежденная правительством Республики Сербской независимая международная комиссия по исследованию проблемы страданий всех народностей в муниципалитете Сребреница в 1992-1995 годах во главе с авторитетным израильским историком Гидеоном Грейфом после нескольких лет кропотливой работы в регионе составила детальный доклад на 1200 страниц, где доказывается, что происшедшее нельзя охарактеризовать как геноцид.

Федеральное агентство новостей /

В частности, согласно докладу, в Сребренице погибли 3714 человек — а не более 8 тысяч, как это утверждают бошняки и представители стран Запада. Причем среди жертв были преимущественно военнопленные бошняки, которым не удалось прорваться во время контрнаступления сербских сил, а не мирные жители.

«Как еврей я знаю, что значит «геноцид». Я принадлежу старому народу, над которым был совершен самый масштабный геноцид в истории человечества. …Данные события не могут никоим образом быть геноцидом. И мы это доказали — это не просто наше мнение» — заявил Грайф.

Стоит напомнить, что на различные ошибки и неточности в официальной версии событий указывали ранее даже бошняцкие эксперты — например, еще 2010 году директор Сараевского исследовательской-документационного центра Мирсад Токач заявил, что в ходе расследования было обнаружено, что около 500 человек, которые числятся в списке мусульманских жертв в Сребренице, живы до сих пор, а в мемориальном центре Поточари похоронено 70 человек, которые в июле 1995 года вообще там не проживали.

wikipedia.org / Andrija1234567 / GFDL

«Правильные» и «неправильные» жертвы

Тень на продвигаемую Западом версию о геноциде в муниципалитете Сребреница бросает и тот факт, что ужасные преступления бошняков против сербов, которые происходили в той же местности, как и совершенные против сербов из Сараево, международное сообщество предпочло «не заметить» и просто предать забвению.

Траурные мероприятия 7 июля в Братунце, посвященные памяти 3267 убитых бошняками сербских жителей муниципалитета европейские и американские чиновники как всегда проигнорировали. 28 дивизия Армии БиГ под командованием генерала Насера Орича с 1992 по 1995 год совершала многочисленные нападения на сербские поселки в «защищенной зоне» муниципалитета Сребреница при полном попустительстве со стороны нидерландских миротворцев, обязанных ее охранять.

Федеральное агентство новостей /

Преступления против сербского населения Сараево (столицы Боснии и Герцеговины) с 1991 по 1995 годы также стали темой расследования второй группы экспертов независимой международной комиссии во главе с Рафаелем Израэли. В соответствующем докладе указывается, что бошняцкая правящая «Партия демократического действия» (СДА), возглавляемая автором одиозной «Исламской декларации» и лидером боснийских мусульман Алией Изетбетговичем, на высшем уровне планировала и осуществляла кампанию террора против сербских жителей столицы.

Федеральное агентство новостей /

«СДА рекрутировала и вооружала ключевых действующих лиц кампании террора конца 1991 года. Среди них были известные представители сараевской организованной преступности, а также осужденные насильники и наркоманы, которых неоднократно выпускали из тюрем благодаря предоставленной Алией Изетбетговичем амнистии. Они сформировали группы из тысяч бандитов в Сараево. С 1992 по 1995 год тысячи сербов оказывались за решеткой без малейшего повода и находясь в тюрьме были подвержены самому жестокому насилию, исключительно по причине своей национальной принадлежности. Одном из специфичных аспектов этой кампании террора было создание огромной сети частных тюрем, в которых совершались самые ужасные злодеяния (пытки и изнасилования). Установлен список из 211 концлагерей и мест заточения для сербов. В Сараево было убито почти 3 тысячи сербских мирных жителей, а порядка 1700 были тяжело ранены. Большинство — две трети — убитых и раненных никак не были связаны с военными действиями, а именно были жертвами подобных злодеяний» — говорится в докладе международной комиссии.

В эксклюзивном комментарии специальному корреспонденту международной редакции Федерального агентства новостей выдающийся сербский политолог и участник событий, вынужденный покинуть Сараево в 1992 году, Ненад Кецманович подчеркнул, что «стратегической целью внутреннего террора в Сараево было массовое изгнание из него сербского населения».

Федеральное агентство новостей /

«Это делалось планомерно и систематически — как до активных боевых действий, так и во время и после войны. В результате было изгнано 150 тысяч сербских жителей. Сегодня город, который до войны был крупнейшим сербским городом после Белграда на Балканах, превратился в мусульманский город, где 95% населения составляют бошняки, а также джихадисты, ваххабиты и мигранты» — отмечает Кецманович.

Он констатирует, что теперь Сараево стало «символической метрополией для всех мусульман в регионе».

При этом, как указывает в эксклюзивном комментарии Милорад Койич, Директор учрежденного правительством Республики Сербской Центра по исследованию войны, военных преступлений и розыску пропавших без вести, главной мишенью подобных убийств на национальной почве была «сербская интеллектуальная элита, чтобы показать остальным жителям Сараево, что их ждет в будущем, и это действительно осуществилось».

Город был практически полностью зачищен от сербского населения и сегодня его процент на уровне статистической ошибки, с горечью констатирует Койич.

Федеральное агентство новостей / Алина Арсеньева

Преступление без наказания

Один из экспертов международной независимой комиссии, опытный сербский дипломат, ориенталист и ведущий эксперт по исламу Дарко Танаскович в беседе со специальным корреспондентом ФАН указал на то, что стирание памяти о страданиях сербского населения в столице БиГ обусловлено нарративом Запада о Сараево как городе-мученике, жертве «сербского агрессора».

Федеральное агентство новостей /

«Когда наша комиссия, проводившая исследования о страданиях сербов в Сараево, закончила свою работу и представила доклад на 1250 страниц — никто не смог ответить конструктивно или противопоставить какие-то аргументы, о которых бы можно было говорить, но сразу же началась истерика с попыткой надавить на моральный аспект: как вообще вы посмели поставить под сомнение, что главные пострадавшие в Сараево были мусульмане, что сербы окружили Сараево, что уничтожали его и так далее» — рассказывает Танаскович.

В то же время наблюдается очевидный парадокс на пост-югославском пространстве — но политики стран Запада в упор отказываются его признавать.

«Когда им задаешь вопрос: «Как же так получается, что сербы совершили геноцид над всеми остальными народами, как вы это пытаетесь выставить, оказываются в конечном итоге главными жертвами — ведь как раз их больше нет на тех территориях, где они якобы совершили геноцид?» — они не находят, что ответить».

При этом, как объяснил ФАН авторитетный сербский эксперт по геополитике, научный советник при Институте политических исследований Миломир Степич, игнорирование трагических событий предшествовавших Сребреннице, как и остальных преступлений, совершенных против сербских мирных жителей, является лишь продолжением откровенной пристрастности, которую страны Запада и их миротворческие силы показали еще с самого начала югославского конфликта.

Федеральное агентство новостей /

Он напомнил, что именно Запад позволил хорватским вооруженным силам использовать тактику «выжженной земли» против Республики Сербской Краины (в Хорватии), захватывая один регион за другим — и в итоге молча смотрели как из Загреба в ходе операции «Буря» изгнали большую часть сербского населения. Точно также и в Боснии США и западноевропейские страны сделали ставку на мусульманскую и хорватскую сторону конфликта и позволили им получать снабжение вооружением, закрывали глаза на появление джихадистов и террористов, передавали им разведданные о дислокации сербских войск, а в итоге и сами подвергли их бомбардировке.

«Если бы Запад признал преступления совершенные против сербского населения в Сараево — тогда весь пропагандистский концепт рухнул вместе с уже укоренившимся нарративом об «осажденном городе», «урбоциде», «мужественном сопротивлении мусульман» и «идеалистичной мультиэтнической среде», а за ним был бы поставлен под сомнение тезис о «сербской агрессии», что в конечном итоге уничтожило бы все их аргументы для демонтажа Республики Сербской и ее «вливание» в унитарную, а фактически мусульманскую Боснию и Герцеговину» — подчеркивает геополитик.

«Страны Запада и их миротворческие силы добились формирования шести «защищенных зон» именно там, где проживали мусульмане — и таким образом непосредственно спасли их от поражения, а также предопределили дальнейшее территориальное разграничение Боснии. При этом ни одна из этих зон не была демилитаризована, несмотря на соответствующие обязательства. Более того: именно из них «выскакивали» мусульманские вооруженные силы, совершали многочисленные преступления — как против сербских мирных жителей, так и против военнослужащих, а потом возвращались в «защищенные зоны» под покровительством миротворческих сил ООН. Одной из таких зон была Сребреница, где дислоцировалась вся 28-я дивизия под командованием Насера Орича» — напоминает Степич.

Стоит отметить, что подобные факты всплывали тогда даже в американской прессе — например, военкор Washington Post Джон Помфрет писал в 1994 году в своей статье как Насер Орич хвастался ему видеозаписями своих «подвигов» (которые он сам и снимал!) — сожженными домами и обезглавленными телами сербов — отсиживаясь при этом в защищенной миротворцами Сребренице.

Аналогичной историей поделился годом позже и канадский журналист Билл Шиллер, корреспондент Toronto Star, которому он также показывал видеокассету с запечатленными отрезанными головами, горящими домами и убегающими людьми.

«Мы устроили на них засаду, — довольно комментировал Орич, а разорванные взрывчаткой тела он сопроводил «шуточной» фразой, — Мы отправили этих парней на луну».

Когда на экране показалась изрешеченная пулями безжизненая деревня — Орич поспешил объявить: «Мы убили там 114 сербов».

«Преступления в сербских селах вокруг Сребреницы попросту релятивизируют изначальную концепцию о том, что сербы — преступники, а бошняки — жертвы. Именно поэтому сербские жертвы попросту «не признаются» международным сообществом» — убежден Ненад Кецманович.

Он также солидарен со Миломиром Степичем: последующая трагедия в Сребренице была срежиссирована США, чтобы получить аргумент в глазах международной общественности для прямой вооруженной агрессии против Республики Сербской и изменить ход войны в пользу боснийских мусульман.

Данная версия находит свое непосредственное подтверждение и в свидетельствах самих мусульман — например, Хакия Мехолич, бошняцкий политик и командир военной полиции в Сребренице, в ряде интервью рассказывал о переговорах с Алией Изетбетговичем в сараевском отеле Holiday Inn, где обсуждалось будущее муниципалитета.

«Клинтон мне предложил — цитирует Изетбетговича Мехолич — чтобы четники (так бошняки называли сербов. — Прим. ФАН) вошли в Сребреницу и вырезали 5000 мусульман и тогда последует интервенция НАТО против всех [боевых] сербских позиций на территории Боснии и Герцеговины. Что вы думаете?» (Из интервью государственному норвежскому каналу NRK для фильма «Преданный город»).

Тогда Мехолич назвал лидера боснийских мусульман сумасшедшим и категорически выступил против данной идеи.

U. S. Archive Photo / Public Domain

Нарратив как оружие

В то же время, убежден Степич, глобальной целью США было сформировать таким образом «конститутивный национальный миф, миф жертвы — для окончательного бесповоротного национального отделения бошняцкий нации и создания максимальной пропасти между ними и сербами, от которых они в большинстве своем произошли в результате исламизации» (интенсивно проводившейся Османской империей в Балканском регионе. — Прим. ФАН).

Таким образом, Вашингтон пытается создать непреодолимый разрыв между сербами и мусульманами — чтобы и в послевоенные десятилетия они не смогли добиться какого-либо серьезного примирения и гармоничного существования, и таким образом предотвратить их геостратегическое союзничество в будущем. Похожего результата Запад пытался добиться в России на Кавказе (а именно — в Чечне), где потерпел поражение, но в Боснии ему это, к сожалению, удалось, констатирует геополитик.

Федеральное агентство новостей /

На глобальном же уровне, было необходимо изменить миссию Североатлантического Альянса и как отмечает Милорад Койич:

«НАТО, определявшаяся в своем уставе как организация оборонительного характера — впервые в 1995-м году, начав бомбардировки против Республики Сербской и её армии, сменила свой характер на наступательный и встала на одну из противоборствующих сторон — а именно на бошняцкую и хорватскую — в значительной мере изменив ход войны».

Среди косвенных последствий агрессии НАТО, отмечает Койич, стали ужасающие преступления радикальных исламистов батальона «Эль-Муджахиддин» (официально входившего в армию БиГ) против сербского населения, которым бомбардировки Альянса помогли совершить прорыв на Озренском фронте. Джихадисты массово отрезали сербам головы — подобная практика ритуальных убийств была ими проявлена в центре Европы задолго до появления ИГИЛ1*, а в целом из западных муниципалитетов благодаря подобным «усилиям» НАТО было изгнано около 120 тысяч сербов, напоминает эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Без права на правду

Противодействие борьбе с мифом о «геноциде в Сребреннице» и бошняках как главных жертвах войны в Боснии, фактически ультимативное его навязывание американскими дипломатами на пост-югославском пространстве табу на какую либо ревизию эксперты связывают с целым рядом причин.

Академик Дарко Танаскович, обращает внимание на тайминг давления по данному вопросу, связывая его, во-первых, с серьезным усилением позиций Сербии в регионе и сопутствующую этому деградацию антисербских нарративов, а, во-вторых, с приходом к власти в США партии демократов: они стремятся «завершить начатое» в Боснии и Косово, где 90-е годы сами разожгли конфликт своей агрессивной политикой.

А поскольку Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) своими приговорами оправдывал интервенционизм Запада, который был главным виновником ее кровавого распада — возникает необходимость предотвратить саму возможность подвергнуть сомнению уже без того пошатнувшийся авторитет его решений. Отсюда и навязываемая странам региона криминализация инакомыслия по вопросу событий в Сребренице — с которой решили поспешить с учетом скорой публикации доклада вышеупомянутой независимой международной комиссии. Подобный бескомпромисный подход лишь ведет к очередному витку эскалации конфликта, убежден эксперт.

«Вместо критического ознакомления с новыми данными и научными доказательствами, что в Сребренице не был совершен геноцид — ведется борьба против правды на законодательном уровне: чтобы раз и навсегда забетонировать одну-единственную версию происшедшего, а что еще хуже — угрожать наказанием тем, кто подвергает эту версию сомнению» — констатирует Танскович.

Подобного мнения придерживается и политолог Ненад Кецманович, отмечая, что после завершения работы МТБЮ, для как раз недопущения пересмотра его слабо обоснованных заключений Западу и «было необходимо принятие Британской резолюции о запрете оспаривания геноцида, которого не произошло только благодаря вето России в Совете Безопасности ООН».

Поэтому сейчас аналогичную резолюцию и «проталкивают через «черный ход» — в парламентах Черногории и Косово, а вскоре, вероятно, и в Северной Макдонии, Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватский энтитет в БиГ), Хорватии и так далее».

«Цель всей этой кампании — заставить Республику Сербскую и Сербию признать геноцид и таким образом надолго закрыть рот всей мировой общественности» — считает Кецманович.

Аналогичной позиции придерживается и Милорад Койич. Он выразил опасение, что Высокий представитель (должность, созданная для исполнения Дейтонских соглашений и предусматривающая исключительные полномочия для назначаемых на нее европейских дипломатов, во многом превышающие таковые у руководства страны и энтитетов. — Прим. ФАН) попросту навяжет своим указом закон о запрете отрицания геноцида, чтобы запретить не только возможную реабилитацию — но и публичные дискуссии о неадекватности приговоров МТБЮ и несостоятельности навязываемого нарратива о якобы имевшем в Сребренице геноциде.

Федеральное агентство новостей /

Миломир Степич также убежден, что давление со стороны ЕС и США по вопросу событий Сребренницы является одним из инструментов, призванных сделать Белград «сговорчивее» по вопросу Косово, а Республику Сербскую ослабить с целью дальнейшей унитаризации БиГ и затягивания страны в НАТО.

«Все это подчинено задаче окружения, обуздания и удушения сербского фактора по уже апробированной Западом стратегии «петля анаконды». Точно так же как Запад упорствует в попытках окружить Россию на Евразийском «мегаконтиненте» — точно так же он стремиться и зажать Сербию на Балканском «субконтиненте». Запад делает с Сербией все, что с радостью бы осуществил против России — но пока не может или не смеет» — объясняет Степич.

Аналитик убежден, что сербский народ, будучи движим экзистенциальными причинами, своим сопротивлением политике Запада на Балканах в историко-геополитический момент его наивысшего могущества — когда тот выстраивал однополярный миропорядок — осмелился поставить его авторитет под сомнение. Что было непростительным вызовом для Запада и поэтому тот обрушил на сербский народ весь свой мстительный гнев.

«Сербы своим сопротивлением косвенно «выиграли время» — целое десятилетие — для России и показали, что ее ждет. И это также оказалось непростительным «грехом» и в итоге стало основанием для невиданной пропагандистской сатанизации сербов, которая продолжается и по сей день» — резюмирует эксперт.

1 Организация запрещена на территории РФ.