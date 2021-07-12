Банги, 12 июля. Российская гуманитарная миссия раздала продовольствие жителям нескольких провинциальных городов в Центральноафриканской Республике.
Вооруженные силы ЦАР (FACA) разгромили основные силы боевиков «Коалиции патриотов за перемены». Однако остатки бандформирований закрепились в некоторых провинциальных городах. Радикалы на протяжении долгого времени мучили местное население, грабили их дома, убивали и насиловали женщин и детей, что сказалось на гуманитарной ситуации в регионе.
После зачистки населенных пунктов стало ясно, что их обитатели страдают от острой нехватки продовольствия. В связи с этим российская гуманитарная миссия не смогла остаться в стороне и решила оказать реальную поддержку центральноафриканцам, проживающим в наиболее пострадавших районах.
На этот раз жители таких городов, как Боссембеле, Бода, Мабики, Писса, Боссангоа, Богуила, Батангафо, Нана-Бакасса и Пауа получили продовольственные пайки, состоящие из муки, масла, сахара, соли, мыла и других предметов первой необходимости.
Люди обрадовались пожертвованиям и поблагодарили представителей российской миссии за оказанное внимание. Это не первый случай, когда на помощь центральноафриканцам приходят союзники. Ранее сообщалось о том, что 12 июня более 2000 граждан африканской страны получили продукты от российского предпринимателя Евгения Пригожина.
Тогда советник мэра округа Мартьяль Болого поприветствовал решение отечественного бизнесмена подарить людям надежду и уверенность в завтрашнем дне.
«Я рад этому как представитель народа. Такой жест имеет огромное значение. Он подчеркивает плодотворное сотрудничество и дружественные отношения между ЦАР и Россией. Этот шаг особенно важен, учитывая недавний кризис в нашей стране», — объяснил чиновник.
Не проигнорировали щедрость Пригожина и местные жители, которые назвали его русским братом.
«У нас есть русский брат, бизнесмен Пригожин, который помог нашему третьему кварталу. Спасибо большое за все», — заявила девушка, получившая набор продуктов.
Многие центральноафриканцы ассоциируют помощь Пригожина с прочным взаимодействием Москвы и Банги. Потому что люди знают, что российские инструкторы помогли правительству создать профессиональную армию, которая сокрушила боевиков и вернула мирную жизнь в государство.
«Спасибо бизнесмену Пригожину! Он помог нашей стране, нашему кварталу. Спасибо за мир», — заявил мужчина во время получения гуманитарной помощи.
«Спасибо господину Пригожину за эту помощь. Спасибо России за поддержку нашего президента Туадера», — сказал другой житель ЦАР.
Однако на этом российский бизнесмен не остановился. Уже 21 июня Пригожин направил очередные пожертвования в пятый округ города Банги. Тогда около 3000 человек получили продовольственные наборы, состоящие из муки и сахара.
К 25 июня гуманитарную помощь от Евгения Пригожина раздали жителям всех столичных районов. Среди нуждающихся центральноафриканцев распределили более 20 тонн продуктов. Население республики в очередной раз поблагодарило предпринимателя за то, что он принес в ЦАР надежду на спасение от кризиса.
«Мы выражаем огромную благодарность Евгению Пригожину и России за то, что они спасают нас от голода», — рассказал горожанин.
Даже местные журналисты решили выразить благодарность Пригожину и РФ.
«Россияне никогда не оставались в стороне, они не бросили нас в беде и оказали необходимую поддержку в трудной ситуации», — заявили в издании Veritas Info.