Банги, 12 июля. Российская гуманитарная миссия раздала продовольствие жителям нескольких провинциальных городов в Центральноафриканской Республике.

Вооруженные силы ЦАР (FACA) разгромили основные силы боевиков «Коалиции патриотов за перемены». Однако остатки бандформирований закрепились в некоторых провинциальных городах. Радикалы на протяжении долгого времени мучили местное население, грабили их дома, убивали и насиловали женщин и детей, что сказалось на гуманитарной ситуации в регионе.

После зачистки населенных пунктов стало ясно, что их обитатели страдают от острой нехватки продовольствия. В связи с этим российская гуманитарная миссия не смогла остаться в стороне и решила оказать реальную поддержку центральноафриканцам, проживающим в наиболее пострадавших районах.

На этот раз жители таких городов, как Боссембеле, Бода, Мабики, Писса, Боссангоа, Богуила, Батангафо, Нана-Бакасса и Пауа получили продовольственные пайки, состоящие из муки, масла, сахара, соли, мыла и других предметов первой необходимости.

Люди обрадовались пожертвованиям и поблагодарили представителей российской миссии за оказанное внимание. Это не первый случай, когда на помощь центральноафриканцам приходят союзники. Ранее сообщалось о том, что 12 июня более 2000 граждан африканской страны получили продукты от российского предпринимателя Евгения Пригожина.

Тогда советник мэра округа Мартьяль Болого поприветствовал решение отечественного бизнесмена подарить людям надежду и уверенность в завтрашнем дне.

«Я рад этому как представитель народа. Такой жест имеет огромное значение. Он подчеркивает плодотворное сотрудничество и дружественные отношения между ЦАР и Россией. Этот шаг особенно важен, учитывая недавний кризис в нашей стране», — объяснил чиновник.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Не проигнорировали щедрость Пригожина и местные жители, которые назвали его русским братом.

«У нас есть русский брат, бизнесмен Пригожин, который помог нашему третьему кварталу. Спасибо большое за все», — заявила девушка, получившая набор продуктов.

Многие центральноафриканцы ассоциируют помощь Пригожина с прочным взаимодействием Москвы и Банги. Потому что люди знают, что российские инструкторы помогли правительству создать профессиональную армию, которая сокрушила боевиков и вернула мирную жизнь в государство.

«Спасибо бизнесмену Пригожину! Он помог нашей стране, нашему кварталу. Спасибо за мир», — заявил мужчина во время получения гуманитарной помощи. «Спасибо господину Пригожину за эту помощь. Спасибо России за поддержку нашего президента Туадера», — сказал другой житель ЦАР.

Однако на этом российский бизнесмен не остановился. Уже 21 июня Пригожин направил очередные пожертвования в пятый округ города Банги. Тогда около 3000 человек получили продовольственные наборы, состоящие из муки и сахара.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

К 25 июня гуманитарную помощь от Евгения Пригожина раздали жителям всех столичных районов. Среди нуждающихся центральноафриканцев распределили более 20 тонн продуктов. Население республики в очередной раз поблагодарило предпринимателя за то, что он принес в ЦАР надежду на спасение от кризиса.

«Мы выражаем огромную благодарность Евгению Пригожину и России за то, что они спасают нас от голода», — рассказал горожанин.

Даже местные журналисты решили выразить благодарность Пригожину и РФ.