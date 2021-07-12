Депутат Госдумы Железняк назвал санкции Евросоюза гибридной войной против России

Москва, 12 июля. Санкции Евросоюза незаконны, являются формой политического давления на нашу страну и не имеют под собой основания, заявил член комитета по международным делам Сергей Железняк.

Продление ограничительных мер ЕС в отношении России никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политики нашего государства, считает депутат Госдумы. Страна научилась использовать рестрикции для поиска точек роста. Это позволяет развивать внутреннее производство и национальную экономику в условиях санкций и кризиса, вызванного пандемией, добавил российский политик.

«Гибридная война против России продолжается и приобретает разные очертания — от экономических ограничений и попыток дестабилизации внутри страны до создания напряженности вблизи границ России», — прокомментировал политик.

Москва, по словам депутата, уже не раз на самом высоком уровне заявляла, что не является стороной Минских соглашений. Россия выбрала роль посредника и способствует урегулированию ситуации в Донбассе, настаивая на соблюдении договоренностей и прав жителей ДНР и ЛНР. А саботаж и провокации со стороны Киева, который поддерживают на Западе, являются главными препятствиями на пути мирного процесса в Донбассе, поделился мнением Железняк.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза продлил действие экономических секторальных санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев.