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Депутат Госдумы Железняк назвал санкции Евросоюза гибридной войной против России
Политика
Депутат Госдумы Железняк назвал санкции Евросоюза гибридной войной против России
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 июля. Санкции Евросоюза незаконны, являются формой политического давления на нашу страну и не имеют под собой основания, заявил член комитета по международным делам Сергей Железняк.

Продление ограничительных мер ЕС в отношении России никак не отразится на стратегическом курсе и внешней политики нашего государства, считает депутат Госдумы. Страна научилась использовать рестрикции для поиска точек роста. Это позволяет развивать внутреннее производство и национальную экономику в условиях санкций и кризиса, вызванного пандемией, добавил российский политик.

«Гибридная война против России продолжается и приобретает разные очертания — от экономических ограничений и попыток дестабилизации внутри страны до создания напряженности вблизи границ России», — прокомментировал политик.

Москва, по словам депутата, уже не раз на самом высоком уровне заявляла, что не является стороной Минских соглашений. Россия выбрала роль посредника и способствует урегулированию ситуации в Донбассе, настаивая на соблюдении договоренностей и прав жителей ДНР и ЛНР. А саботаж и провокации со стороны Киева, который поддерживают на Западе, являются главными препятствиями на пути мирного процесса в Донбассе, поделился мнением Железняк.

Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза продлил действие экономических секторальных санкции против Российской Федерации еще на шесть месяцев.

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