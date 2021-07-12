Депутат Шперов назвал единственный способ защитить русскоязычное население ДНР и ЛНР

Защитить русскоязычное население в ЛНР и ДНР можно только официально признав республики. Об этом в интервью ФАН заявил депутат Госдумы Павел Шперов.

Напомним, жительница поселка Гольмовский (ДНР) после очередного обстрела жилых кварталов со стороны ВСУ от имени граждан России, проживающих в Донбассе, обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить мирных жителей от агрессии Украины.

Член комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Павел Шперов уверен, что проблему Россия должна решать комплексно.

«Мы понимаем, что провокации со стороны Киева, которые выражаются в постоянных обстрелах Донбасса, обвинениях России в «нападении на Украину» и постоянных просьбах западных кураторов принять Украину в НАТО выполняются в соответствии с распоряжениями Вашингтона, и направлены против России. Ситуация крайне сложная и имеет целью сподвигнуть нас на какие-то шаги, чтобы выставить Москву «захватчиком» и «агрессором». Но делать что-то надо», — заявил собеседник агентства.

Депутат напомнил, что в Донецке открыт мемориальный комплекс «Аллея ангелов» в память о детях, погибших от обстрелов ВСУ, при этом Киев цинично утверждает, что Донбасс «обстреливает себя сам».

«Киев не соблюдал и не собирается соблюдать Минские соглашения. Проект «Майдан» изначально предполагал создание спецслужбами Запада на территории Украины врага для России. Необходимо было действовать в 2014 году, тогда были бы спасены тысячи жизней. Рано или поздно, мы должны будем перейти к радикальным мерам и поставить точку. Агрессия ВСУ против мирных жителей Донбасса и притеснение русских на территории Украины продолжаться бесконечно не могут», — подчеркнул политик.

sevastopol.ldpr.ru / Центральный сайт партии ЛДПР

Собеседник ФАН пояснил, что решение украинской проблемы обезопасит южные рубежи России и защитит от притеснений русскоязычное население соседней страны.

«Мы не можем сегодня ввести ограниченный контингент миротворцев в ДНР и ЛНР, чтобы заставить Киев прекратить убивать и притеснять русских. Проблема требует решения, и ее надо решать комплексно. Для начала необходимо на официальном уровне признать республики. Все равно Минские соглашения для Украины ничего не значат. После этого приступать к действиям», — сказал парламентарий.

Павел Шперов напомнил, что в Донбассе живет большое количество людей, которые являются гражданами России и мечтают о возвращении территории Украины к исконным историческим границам.

«Несмотря на гонения против русского языка, организованные новыми властями Украины, и оголтелую пропаганду ненависти к России, многие ее граждане говорят по-русски. Они знают, что исторически большая часть Украины является территорией России. Никто не может лишить этих людей права на самоопределение, как никто не запретит существовать, к примеру, Галицийскому украинскому государству», — пояснил представитель комитета Госдумы по связям с соотечественниками.

Собеседник агентства сообщил, что название «Украина» когда-то означало окраину российского государства, которая отодвигалась. Киев, Харьков, Чернигов, Полтава, Днепропетровск, Херсон и Одесса — исконно русские города, это надо помнить, заключил политик.

Ранее ФАН сообщил об артиллерийском ударе украинской армии по пригороду Горловки, который вызвал многочисленные повреждения гражданской инфраструктуры в поселке. Пострадала школа, населенный пункт обесточен.