Помпео предложил «вспомнить опыт борьбы с СССР» в отношении Китая: почему это смешно

Бывший государственный секретарь США Майк Помпео в недавнем интервью жестко прошелся по позиции нынешнего президента США Джо Байдена в отношении Китая. По словам Помпео, глава Белого дома «не демонстрирует достаточной жесткости» в отношении КНР.

А между тем из Пекина прозвучали заявления, которые бывший госсекретарь оценил чуть ли не как угрозу национальной безопасности для США. В частности, на праздновании столетия Коммунистической партии Китая ее глава Си Цзиньпин пообещал «вернуть Тайвань» и заявил, что головы врагов КНР будут «проломлены и окровавлены».

Вспомнил Помпео и вывод американских войск из Афганистана, который инициировал, конечно, Трамп, но республиканцы сейчас рассказывают, что это «крупный внешнеполитический прокол Байдена». И теперь Помпео говорит, что эта демилитаризация даст дополнительные возможности китайцам для экспансии в регионе.

Но самое интересное — бывший госсекретарь порекомендовал Байдену вспомнить в нынешней борьбе с Китаем методы, которыми в США руководствовались в противостоянии с Советским Союзом в период холодной войны.

Для любого историка это крайне удивительный пассаж. Поскольку одним их факторов сдерживания СССР с определенного момента стало сближение, а то и «дружба» США и Китая.

Федеральное агентство новостей /

Начать здесь стоит аж с окончания Второй мировой войны. Дело в том, что на тот момент в Китае продолжались революционные брожения. И США открыто выступали против КПК, поддерживая китайских «правых» западников из партии «Гоминьдан». Она в итоге заняла Тайвань, а США оказали ему военную поддержку, отправив 7-й флот в Тайваньский пролив. Так Тайвань стал независим от Китая. Официальный Пекин, естественно, оценил это как оккупацию. И споры за Тайвань с разной степенью интенсивности ведутся до сих пор.

Однако параллельно Штаты все же пытались налаживать отношения и с коммунистическим режимом Китая. С 1954 по 1968 год в Женеве и Варшаве было проведено 134 дипломатические встречи, которые так и не принесли ощутимых результатов.

Но после того как к власти в СССР пришел Никита Хрущёв, отношения между Пекином и Москвой резко ухудшились. Впоследствии дело доходило даже до локальных стычек на советско-китайской границе.

Уже при Брежневе США возглавил Ричард Никсон, который и инициировал целую программу по сближению с Китаем, дабы использовать КНР в качестве партнера на фоне «усиливающихся разногласий СССР и КНР». Именно при Никсоне Китай стал одним из средств борьбы США с Советским Союзом в холодной войне.

Сейчас из уст Майка Помпео пассажи о том, чтобы «вспомнить методы американской борьбы с Советами и применить их к Китаю», звучат особенно забавно. Потому что это означало бы тотальное сближение США и России при наличии неких идеологических и стратегических разногласий между Москвой и Пекином, которых нет. Да, честно говоря, и не предвидится.

Впрочем, даже о сближении России и США говорить не приходится, несмотря на переговоры Путина и Байдена как личные, так и телефонные, которые состоялись буквально на днях. До полноценного партнерства Вашингтона и Москвы в силу санкционной политики США сейчас, как говорится, «как до Китая, только лесом».

Но вернемся к Никсону, благо его политика и дипломатические приемы были не только эффективны, но еще и эффектны в своей нестандартности. Поскольку речь идет о так называемой пинг-понг дипломатии. Здесь нужно напомнить, что все это время, с 1949 года, США не признавали Китай полноценным государством, в Пекине не было американского посольства. Но начинать с чего-то нужно было. И начали американцы с соревнований по пинг-понгу между китайскими и американскими командами. Это предварило визит Никсона в Пекин в 1972 году. Итогом этого визита стало «Шанхайское коммюнике», которое подписали Никсон и Мао Цзэдун. Оно устанавливало определенный паритет отношений между странами, ряд партнерских направлений и откладывало «тайваньский вопрос» на отдаленную перспективу.

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Затем, в 1975-м, в Китай с официальным визитом прибыл президент Джеральд Форд. А после, в 1979 году, президент Джимми Картер полностью восстановил дипломатические отношения с Китаем. По мнению многих экспертов, это максимальное сближение двух государств и стало одной из важнейших внешнеполитических причин «краха СССР».

Между тем в 1991 году СССР подошел к концу, а вот партнерские отношения между КНР и США остались. Отголоски чего мы можем видеть до сих пор, поскольку, несмотря на «торговые войны» Трампа с Китаем, до сих пор огромное количество американских брендов производится в КНР.

Впрочем, нужно отметить, что рухнули эти отношения буквально в одночасье. И внезапно причиной тому стали бомбардировки Белграда. В ходе «миротворческой операции» НАТО 7 мая 1999 года посольство Китая подверглось удару «высокоточных» американских бомб. В ходе бомбардировки оно было практически уничтожено, погибло несколько человек.

Тогда США и командование НАТО формально не извинились, а сослались на то, что использовали «неточные карты». В Китае, в свою очередь, вспыхнули антиамериканские волнения, и дипломатические представительства США там подверглись нападениям и актам вандализма. Несмотря на выплаты взаимных компенсаций, отношения КНР и США с этого трагического инцидента становились все холоднее. Что, кстати, на фоне усиления России и сближения ее с Китаем тот же Киссинджер, один из авторов пинг-понг дипломатии, считал одной из крупнейших геополитических ошибок США.

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В итоге в 2021 году уже Майк Помпео предлагает вспомнить опыт прошлого в отношениях с Китаем, только в весьма неожиданном, можно сказать, постмодернистском смысле. И, видимо, «подружиться с кем-то», кто будет оказывать на Китай постоянное давление по внешнеполитическим направлениям. Правда, в условиях текущей конъюнктуры решительно непонятно, кто бы это вообще мог быть. Таких союзников у США даже в отдаленной перспективе в мире просто нет.

Что касается российских внешнеполитических реалий, то стоит только сказать, что Киссинджер был прав. Но для нас очень хорошо, что в Вашингтоне его никто не послушал.