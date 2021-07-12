Россия подписала договор о военном сотрудничестве с Эфиопией

Аддис-Абеба, 12 июля. Министр финансов обороны Эфиопии Марта Льюиг заявила, что Россия согласилась помочь африканской стране модернизировать вооруженные силы.

Об этом стало известно после визита российской делегации в столицу Эфиопии, где стороны подписали документ. Льюиг подчеркнула, что новое соглашение укрепит давнюю дружбу Москвы и Аддис-Абебы. По ее мнению, договоренность имеет огромное значение для подготовки профессиональных кадров в составе местных ВС.

На данный момент соглашение является жизненно важным для эфиопских властей. В африканской республике протекает активная фаза противостояния правительственных войск с племенами оромо и амхара, а также сепаратистами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). А российские военнослужащие считаются одними из самых подготовленных в мире.

Военное сотрудничество между странами началось довольно давно. Например, в 2018 году глава Минобороны Сергей Шойгу встретил эфиопского коллегу Сирайя Фегету в Москве. Стороны договорились подписать документ о взаимодействии в области обороны.