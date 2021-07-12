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Малькевич высказался по поводу статьи Путина об отношениях России и Украины
Политика
Малькевич высказался по поводу статьи Путина об отношениях России и Украины
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Президент России Владимир Путин написал статью об Украине. Материал 12 июля был опубликован на сайте Кремля. Текст написан на двух языках — русском и украинском. Путин заявил, что воспринимает возникшую между странами «стену» как большую общую беду.

Межгосударственный конфликт действительно серьезный и страшный, заявил ФАН Александр Малькевич, член Общественной палаты РФ, журналист, комментируя статью российского лидера.

Малькевич высказался по поводу статьи Путина о конфликте России и Украины
Prt Scr youtube.com  / Россия 24

«Ситуация, о которой говорит президент, страшная на самом деле. Это оружие массового поражения против нас используется по всему периметру границ нашей страны. Я еще в прошлом году ввел термин «дуга нестабильности» — это серьезная работа, которая ведется для того, чтобы перепрошивать сознание людей в братских странах, которые граничат с Россией. Эта перепрошивка сознания велась много лет, в том числе через средства массовой культуры и через интернет.

На Украине происходит какой-то фашизм (по-другому не сказать) с лицом комика. Работают и с нашей молодежью так называемые инфлюенсеры, популярные блогеры. Поэтому уже в прошлом году в Общественной палате поднялся вопрос о создании министерства пропаганды у нас в стране», — рассказал Александр Малькевич.

Политолог, журналист, главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко поддержал мнение Путина о роли Запада в конфликте между Россией и Украиной. Глава государства в своей статье называет вещи своими именами, добавил Осташко.

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путин россия украина осташко
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