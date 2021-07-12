Экс-игрок сборной России Широков объяснил, почему итальянцы выиграли Евро-2020

Москва, 12 июля. Бывший полузащитник сборной России Роман Широков считает, что у итальянцев было несколько преимуществ над национальной командой Англии в финале чемпионата Европы-2020.

Футболист отметил, что сборная Италии, конечно же, не планировала так быстро пропустить. Несмотря на этот момент, который мог бы психологически уничтожить итальянцев, подопечные Роберто Манчини показали командную сплоченность высшего уровня.

«В этом итальянцы намного сильнее оказались. Наверное, вы видели, как гимн они поют, от этого тоже многое зависит», — объяснил бывший игрок сборной России в беседе с корреспондентом «Радио 1».

Широков добавил, что английские футболисты провели хорошую контратаку на первых минутах матча, однако за исключением этого момента ничего выдающегося не показали.

Сборная Англии проиграла итальянцам в серии послематчевых пенальти. Англичане уступили в серии 11-метровых ударов со счетом 2:3. Итальянская команда стала победителем чемпионата Европы во второй раз в истории континентального первенства.