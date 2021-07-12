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Руководитель фонда «Культурная столица» рассказал о пользе проекта «От слов к гранту!»

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:39
Общество
Руководитель фонда «Культурная столица» рассказал о пользе проекта «От слов к гранту!»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 12 июля. Марафон «От слов к гранту!» дает огромные возможности для реализации культурных проектов в самых отдаленных уголках России, уверен эксперт ОП Санкт-Петербурга Алексей Матвеев.

Образовательный экспресс-марафон «От слов к гранту!» стартует уже 14 июля. В рамках него любой желающий может подать заявку на реализацию собственного проекта в области культуры и искусства. До 30 июля включительно коммерческие и некоммерческие организации, муниципальные учреждения, а также индивидуальные предприниматели могут принять участие в грантовом конкурсе. Президентский фонд культурных инициатив отберет более полутора тысяч проектов, которые получат финансирование. Всего на экспресс-марафон «От слов к гранту!» выделено 3,5 миллиарда рублей.

Глава Санкт-Петербургского Фонда социально-культурных инициатив «Культурная столица» Алексей Матвеев считает, что масштабный конкурс станет главным «культурным трендом» на ближайший год. Кроме того, экспресс-марафон станет толчком для развития культурных инициатив в провинциях.

Руководитель фонда «Культурная столица» рассказал о пользе проекта «От слов к гранту!»
Федеральное агентство новостей  / 

«Это огромные возможности для некоммерческих организаций, которые реализуют продукты культурной направленности и творческой, но также решают и острые социальные проблемы, тем самым влияя на экономическое развитие локальных территорий», — объяснил Матвеев на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Он добавил, что культурные проекты могут способствовать развитию туризма в регионах. По его словам, люди создают бренд территории за счет уникальной специфики. Именно такая самобытность привлекает туристов, уверен эксперт.

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патриот культура марафон от слов к гранту
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