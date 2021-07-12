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Фальшивый учитель работал в школе под Тулой
pixabay.com  / 

Тула, 12 июля. Поддельного учителя выявили в Тульской области сотрудники прокуратуры. Как оказалось при проверке сельской школы, иностранным языкам в ней детей обучала педагог, предоставившая ненастоящий диплом.

К выводу об обмане пришли в надзорном органе, изучавшем деятельность учебной организации. Теперь предстоит разобраться, как женщина-учитель получила подделку и трудоустроилась.

«Учитель иностранного языка предоставила диплом бакалавра по направлению подготовки «Педагогическое образование», который государственным бюджетным учреждением высшего образования «Московский педагогический государственный университет», указанным в дипломе, не выдавался», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Возбуждено уголовное дело, предусматривающее ответственность за подделку официального документа. Расследование выяснит обстоятельства незаконной педагогической деятельности.

Ранее ФАН сообщал, что жителя Тульской области признали виновным в расправе над женой спустя 14 лет после совершения противоправного деяния. Вердикт выносил суд присяжных.

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