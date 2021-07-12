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Осташко поддержал мнение Путина о роли Запада в конфликте между Россией и Украиной
Политика
Осташко поддержал мнение Путина о роли Запада в конфликте между Россией и Украиной
Федеральное агентство новостей  / 

Президент России Владимир Путин 12 июля опубликовал статью о единстве русского и украинского народов. Он обратил внимание на то, что соседнюю страну постепенно втягивали в «опасную геополитическую игру, цель которой — превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России».

«Неизбежно пришло время, когда концепция «Украина — не Россия» уже не устраивала. Потребовалась «анти-Россия», с чем мы никогда не смиримся», — говорится в статье.

Осташко поддержал мнение Путина о роли Запада в конфликте между Россией и Украиной
Prt Scr youtube.com  / Россия 24

Позицию российского лидера поддержал политолог, журналист, главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко. Он заявил о прямом участии Запада в конфликте между Россией и Украиной.

«Конфликта между Россией и Украиной без участия Запада вообще не существует, потому что не существует никакой обособленной Украины и украинского этноса, предки которых выкопали Черное море. Все это абсолютно искусственные, Западом выдуманные новостройки идеологических мировоззрений Украины, чтобы ослабить и остановить развитие России чужими руками. Ну не может по определению нога конфликтовать с головой. Не может орган одного человека говорить, что ему было бы лучше в теле другого человека. Поэтому Владимир Путин просто называет вещи своими именами. В современном мире такую роскошь, как говорить правду, могут позволить себе немногие», — поделился мнением Руслан Осташко.

В статье, опубликованной на сайте Кремля, Владимир Путин также заявил о недопустимости использования исторических территорий России и проживающих на них людей против государства. Страна никогда этого не допустит, подчеркнул президент.

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