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Катер травмировал купающегося подростка в Тверской области
Происшествия
Катер травмировал купающегося подростка в Тверской области
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Тверь, 12 июля. Судоводитель покалечил подростка винтом "моторки" и скрылся. Мальчик попал в больницу. Полиция ищет злоумышленника.

Инцидент произошел около поселка Элеватор. Два подростка переплывали Волгу. Когда они увидели приближающийся катер, один из мальчиков нырнул под воду. В этот момент судно прошло прямо над ним и задело ребенка винтом.

Несовершеннолетний был госпитализирован с резаными ранами. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. Водитель судна скрылся с места происшествия. Его ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

Шестилетний мальчик попал под винты двигателя после падения с катера в Москве. Ребенок получил тяжелые травмы, от которых через некоторое время скончался.

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