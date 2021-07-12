Катер травмировал купающегося подростка в Тверской области

Тверь, 12 июля. Судоводитель покалечил подростка винтом "моторки" и скрылся. Мальчик попал в больницу. Полиция ищет злоумышленника.

Инцидент произошел около поселка Элеватор. Два подростка переплывали Волгу. Когда они увидели приближающийся катер, один из мальчиков нырнул под воду. В этот момент судно прошло прямо над ним и задело ребенка винтом.

Несовершеннолетний был госпитализирован с резаными ранами. В настоящее время его жизни и здоровью ничто не угрожает. Водитель судна скрылся с места происшествия. Его ищет полиция. Возбуждено уголовное дело.

Шестилетний мальчик попал под винты двигателя после падения с катера в Москве. Ребенок получил тяжелые травмы, от которых через некоторое время скончался.