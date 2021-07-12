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Уролог предупредил мужчин о последствиях длительного отсутствия секса

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:53
Общество
Уролог предупредил мужчин о последствиях длительного отсутствия секса
pixabay.com

Спрингфилд, 12 июля. Длительное воздержание от секса может негативно сказаться на размере полового члена, предупредил сотрудник Медицинской школы при Университете Южного Иллинойса Тобиас Колер.

Гладкие мышцы пениса необходимо периодически тренировать, поэтому регулярная эрекция полезна для поддержания их в тонусе. Ткани полового органа должны насыщаться кислородом с поступающей в него кровью, объяснил Колер.

Некоторые мужчины не могут добиться эрекции из-за проблем со здоровьем. К примеру, пациенты с сахарным диабетом нередко страдают от повреждения нервных окончаний, в результате чего их половые органы теряют чувствительность. Ткани пениса у таких мужчин могут терять свою эластичность и со временем размер достоинства может уменьшиться на один – два сантиметра, констатировал уролог.

Сотрудники университета в Шотландии провели опрос среди женщин об идеальной длине полового члена. Согласно результатам проведенного исследования, представительницам прекрасного пола не важен размер пениса, если партнер обладает приятной внешностью, хорошим характером или другими подходящими женщинам качествами.

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