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Юлия Бордовских призналась, что ее дочь год провела в клинике из-за анорексии

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:47
Шоу-бизнес
Юлия Бордовских призналась, что ее дочь год провела в клинике из-за анорексии
instagram.com  /  @bordeaux_yulia

Москва, 12 июля. Телеведущая Юлия Бордовских рассказала, что провела несколько лет в аду из-за серьезных проблем в семье. После переезда в США у двоих ее детей резко ухудшилось состояние здоровья.

Бордовских не так давно вернулась в Россию из Америки, где прожила шесть лет. По словам звезды, это время стало для нее настоящим испытанием. Сначала проблемы начались у ее дочери Маруси — девочка перестала есть. По словам телеведущей, ребенок довел себя до крайней степени истощения. В клинике, где Маруся провела целый год, ей поставили диагноз анорексия.

«Я упустила этот момент. Казалось, что вот завтра она начнет есть, но нет. Я и плакала, и кричала, но только профессионалы смогли помочь», — рассказала Бордовских в интервью на YouTube Ксении Собчак.

Позже неприятности настигли и сына звезды Федора. По словам телеведущей, наследник начал вести себя агрессивно и даже угрожал близким. Однажды Федор заявил, что хочет свести счеты с жизнью.

«Ему диагностировали синдром дефицита внимания, а я в это не верила. Он так импульсивно себя вел, что мы закрыли балконы на ключ», — поделилась Юлия Бордовских.

Ведущая призналась, что это время, ставшее для нее адом, помогло ей осознать, сколько ошибок она допустила в воспитании детей. Маруся росла без отца, поэтому сильно нуждалась в матери, однако сама Бордовских этого не замечала и вечно пропадала на работе. По словам звезды, наладить отношения с наследниками она смогла после психологической терапии.

В беседе с Ксенией Собчак Бордовских обсудила плюсы и минусы эмиграции в другую страну. Журналистка и светская львица призналась, что только при одном условии решилась бы на переезд за границу.

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здоровье собчак семья бордовских
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