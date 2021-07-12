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В Иордании вынесли приговор планировавшим госпереворот чиновникам

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:44
Весь мир
В Иордании вынесли приговор планировавшим госпереворот чиновникам
ТАСС  /  Raad Adayleh / AP

Суд государственной безопасности Иордании вынес приговор по делу о подготовке переворота.

Дальний родственник короля Шариф Хасан бин Заид и бывший иорданский министр Бассем Авадалла были осуждены на 15 лет тюремного заключения, которые будут включать в себя исправительные работы.

Суд объявил двоих мужчин виновными в преступном сговоре с целью дестабилизации обстановки в стране ради свержения действующего монарха.

Подсудимые были арестованы 3 апреля 2021 года, после того как иорданские спецслужбы перехватили их переписку с политиками из других стран и бывшим наследным принцем Хамзой бин Хусейном, сводным братом короля, также замешанным в заговоре.

Разоблачение злоумышленников повлекло за собой арест еще по меньшей мере 12 человек, занимающих высокие должности в правительстве. Принц Хамза тоже был задержан — в период скандала его поместили под домашний арест, однако освободили после примирения с братом и публичной присяги ему на верность.

Судебный процесс против готовящих переворот чиновников уже назвали крупнейшим в истории Иордании.

Осужденный Бассем Авадалла является самым высокопоставленным правительственным должностным лицом из когда-либо наказанных по аналогичным статьям. Ранее он занимал посты министра финансов и главы Королевского хашимитского суда, позже стал доверенным лицом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Второй подсудимый — Шариф Хасан бин Заид — занимал должность посланника Иордании в Эр-Рияде. При этом оба они имели двойное иорданско-саудовское гражданство.

В Иордании вынесли приговор готовящим госпереворот чиновникам
Федеральное агентство новостей  / 

Как сообщалось ранее, незадолго до арестов заговорщики обсуждали варианты свержения короля Абдаллы II с наследным принцем Саудовской Аравии. Данные об этом СМИ публиковали со ссылкой на источники в иорданских правоохранительных органах.

Не исключено, что результаты суда внесут новый вклад в дальнейшее ухудшение отношений Аммана и Эр-Рияда.

В Иордании вынесли приговор готовящим госпереворот чиновникам
Федеральное агентство новостей  / 

Простые граждане Иордании положительно оценивали судебное разбирательство. Особенно их беспокоила деятельность Авадаллы в период работы на родине — его подозревали в участии в коррупционных схемах. В настоящее время следственные действия против других фигурантов дела продолжаются.

В Иордании вынесли приговор готовящим госпереворот чиновникам
Федеральное агентство новостей  / 

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иордания госпереворот заговор
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