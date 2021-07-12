В Иордании вынесли приговор планировавшим госпереворот чиновникам

Суд государственной безопасности Иордании вынес приговор по делу о подготовке переворота.

Дальний родственник короля Шариф Хасан бин Заид и бывший иорданский министр Бассем Авадалла были осуждены на 15 лет тюремного заключения, которые будут включать в себя исправительные работы.

Суд объявил двоих мужчин виновными в преступном сговоре с целью дестабилизации обстановки в стране ради свержения действующего монарха.

Jordan sentence coup plotters to 15 years in jail https://t.co/trBTOTSDMZ — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) July 12, 2021

Подсудимые были арестованы 3 апреля 2021 года, после того как иорданские спецслужбы перехватили их переписку с политиками из других стран и бывшим наследным принцем Хамзой бин Хусейном, сводным братом короля, также замешанным в заговоре.

Разоблачение злоумышленников повлекло за собой арест еще по меньшей мере 12 человек, занимающих высокие должности в правительстве. Принц Хамза тоже был задержан — в период скандала его поместили под домашний арест, однако освободили после примирения с братом и публичной присяги ему на верность.

A Jordanian court sentenced a former confidant to Jordan’s king and adviser to the Saudi crown prince to 15 years in prison in a shadowy sedition plot. https://t.co/nQtX2XcZm8 — New York Times World (@nytimesworld) July 12, 2021

Судебный процесс против готовящих переворот чиновников уже назвали крупнейшим в истории Иордании.

Осужденный Бассем Авадалла является самым высокопоставленным правительственным должностным лицом из когда-либо наказанных по аналогичным статьям. Ранее он занимал посты министра финансов и главы Королевского хашимитского суда, позже стал доверенным лицом наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салмана. Второй подсудимый — Шариф Хасан бин Заид — занимал должность посланника Иордании в Эр-Рияде. При этом оба они имели двойное иорданско-саудовское гражданство.

Федеральное агентство новостей /

Как сообщалось ранее, незадолго до арестов заговорщики обсуждали варианты свержения короля Абдаллы II с наследным принцем Саудовской Аравии. Данные об этом СМИ публиковали со ссылкой на источники в иорданских правоохранительных органах.

Не исключено, что результаты суда внесут новый вклад в дальнейшее ухудшение отношений Аммана и Эр-Рияда.

Федеральное агентство новостей /

Простые граждане Иордании положительно оценивали судебное разбирательство. Особенно их беспокоила деятельность Авадаллы в период работы на родине — его подозревали в участии в коррупционных схемах. В настоящее время следственные действия против других фигурантов дела продолжаются.