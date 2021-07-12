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Названа дата первой ночной репетиции главного военно-морского парада в Петербурге

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:51
Армия
Названа дата первой ночной репетиции главного военно-морского парада в Петербурге
ПолитЭксперт  /  Евгений Зайцев

Санкт-Петербург, 12 июля. Первая ночная репетиция главного военно-морского парада состоится 13 июля в акватории Невы, заявили в Министерстве обороны России.

По данным Минобороны, около 20 боевых кораблей и катеров различного класса будут участвовать в первой тренировке парада ко Дню ВМФ. Репетиция будет проходить с 05:00 до 06:00 по московскому времени.

В парадном строю можно будет увидеть тактические группы малых ракетных кораблей, кораблей противоминной обороны, ракетных катеров. Также в тренировке будут задействованы новейшие противодиверсионные, десантные, патрульные катера типа «Раптор» и противодиверсионные катера типа «Грачонок».

Контролировать парадный проход судов будут представители Главного командования ВМФ, командования Балтийского флота и Ленинградской военно-морской базы.

Ранее сообщалось, что власти Северной столицы ограничат движение в центре города из-за проведения репетиции парада.

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