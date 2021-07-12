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Экс-машинист из Московской области создал в гараже музей метрополитена
Общество
Экс-машинист из Московской области создал в гараже музей метрополитена

Бывший машинист электропоезда Георгий Манохин открыл первый в России частный музей метрополитена в своем гараже на даче в Московской области.

Казалось бы, кому это может быть интересно? По словам Георгия, его экспозициями увлечены приезжающие в Апрелевку москвичи. Среди посетителей много семей из Подмосковья. Создатель признается, что в среднем его гараж посещают два-три раза в месяц.

«Музей я открыл 12 декабря 2020 года. Сотрудников у меня нет, есть только энтузиасты-любители, которые косвенно помогают с реализацией тренажеров, которые мы здесь делаем. Получается, музей уже работает шесть с половиной месяцев», — рассказал Георгий Манохин.

На данный момент Георгию удалось собрать коллекцию из экспонатов, привезенных не только из российских, но и из зарубежных городов, включая Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Софию, Будапешт и Варшаву. Кроме того, в музее можно примерить на себя роль машиниста. На специальном тренажере можно вести состав электропоезда по виртуальному маршруту, не опасаясь за жизни пассажиров.

«Мой интерес детства превратился в хобби, а из хобби превратился в профессию. Я работал два с половиной года по профессии машиниста электропоезда на Таганско-Краснопресненской линии. После того, как я ушел, появилась идея, что нужно свой интерес как-то развивать, чтобы он проявился не только у себя, но и у других людей. Мне кажется, метро может представлять большой интерес у народа. Да, есть государственные музеи, но хотелось чего-то своего», — признался создатель музея.

В будущем создатель музея планирует собрать коллекцию настоящих вагонов метро разных лет, начиная с экземпляра 1935 года.

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метро подмосковье музей скульптура хобби
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