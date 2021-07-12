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Солонников оценил высказывание Путина о национальном конфликте на Украине
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Политика
Солонников оценил высказывание Путина о национальном конфликте на Украине
Федеральное агентство новостей  / 

Российский лидер 12 июля опубликовал статью о единстве русского и украинского народов. Он написал, что на Украине сегодня идет речь о «принудительной смене идентичности». Самое отвратительное, по мнению Владимира Путина, то, что «русских на Украине заставляют не только отречься от своих корней, от поколений предков, но и поверить в то, что Россия — их враг».

«Не будет преувеличением сказать, что курс на насильственную ассимиляцию, на формирование этнически чистого украинского государства, агрессивно настроенного к России, по своим последствиям сравним с применением против нас оружия массового поражения. В результате такого грубого, искусственного разрыва русских и украинцев совокупно русский народ может уменьшиться на сотни тысяч, а то и на миллионы», — говорится в статье Путина.

Солонников оценил высказывание Путина о национальном конфликте на Украине
Prt Scr youtube.com  / Россия 24

С позицией президента согласен политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Без сомнения, на Украине к власти пришли антироссийские элиты, именно они определяют повестку дня всего украинского сообщества. С одной стороны, это влияние Запада, с другой — отсутствие влияния России на Украине. Это объективный факт: нынешняя Украина сформирована Западом.

Если говорить об украинском народе, то он подвержен манипуляциям, как любой другой народ. Если народу навязать определенную идеологию, внедрять в сознание, то он будет в это верить. Когда-то русский и украинский народы представляли из себя один этнос. Развиваться эта ситуация может по-разному: либо произойдет сближение народов, либо они разделятся на еще несколько образований», — поделился мнением Дмитрий Солонников.

Владимир Путин в статье также заявил, что воспринимает возникшую между Россией и Украиной «стену» как большую общую беду. По его словам, разрушенные отношения Москвы и Киева — это результат целенаправленной работы тех сил, которые всегда стремились к подрыву единства стран.

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путин россия украина национальный конфликт
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