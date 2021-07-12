Наталья Рудова встречается с бизнесменом, который моложе ее на 12 лет

Москва, 12 июля. Звезда российских фильмов и сериалов Наталья Рудова закрутила роман с молодым бизнесменом. Актриса старше своего избранника на 12 лет.

Личность нового бойфренда Рудовой рассекретили журналисты. Возлюбленным 38-летней знаменитости оказался совладелец модного московского бара «Мемо» Кирилл Бекетов.

Бизнесмена заметили рядом с актрисой на вечеринке в честь ее дня рождения, проходившей в баре Nahate. На празднике собрались родные и близкие друзья звезды, а Бекетов весь вечер находился рядом с Рудовой.

Артистка и бизнесмен покинули вечеринку вместе, держась за руки. Совладелец бара помог актрисе сесть в его автомобиль, после чего пара отправилась на продолжение праздника, передает Super.ru.

Молодого человека, с которым встречается Рудова, нельзя назвать публичной личностью. У Бекетова есть страницы в соцсетях, но они закрыты. Известно, что он живет недалеко от Кремля и увлекается автомобилями, которые меняет довольно часто. Сейчас бизнесмен ездит на Lamborghini Urus 2019 года. Стоимость такого кроссовера составляет около 24 миллионов рублей.

После дня рождения Наталья Рудова похвасталась полученными подарками. Например, она получила золотой браслет Dior от модели Марии Миногаровой.