Эксперты объяснили интернет-поддержку «казанского стрелка» подростками в России

Группа девушек наняла нового адвоката 19-летнему Ильназу Галявиеву, устроившему стрельбу в школе Казани: cообщения с информацией о сборе средств распространяются через Telegram-канал. Юные поклонники «казанского стрелка» не верят в его виновность и требуют «честного расследования».

Психиатр Александр Федорович, психолог Светлана Шевченко и депутат Николай Рыжак в беседе с ФАН попытались найти причины, по которым российская молодежь поддерживает человека, совершившего жестокое преступление.

Поднять рейтинг на чужом горе

Telegram-канал, собирающий средства для помощи Ильназу Галявиеву, был создан 24 мая, а сейчас в группе находятся почти 3,5 тысячи участников. Администраторы заявляют, что занимаются помощью Ильназу, а также отказываются верить, что он пришел один 11 мая в казанскую гимназию №175, и выступают за «честное расследование». Финансовые средства собираются с помощью пожертвований на реквизиты в России, Казахстане и на Украине.

Поклонники Ильназа Галявиева уже собрали для его нового адвоката порядка 300 тысяч рублей, теперь в суде защищает его Алексей Васильев. Кроме того, в поддержку «казанского стрелка» была создана петиция на сайте Change.org. Она адресована президентам Татарстана Рустаму Минниханову и России Владимиру Путину. На данный момент электронный документ подписали свыше 1900 человек.

По словам психиатра Александра Федоровича, сама по себе подобная ситуация не нова.

«Во время Революции 1917 года и Гражданской войны были истории, когда милые девушки из очень приличных семей, выпускницы Смольного института, уходили в революционеры и буквально катались по городу с матросней, жили с ними в казармах, — напомнил собеседник ФАН. — Такое уже было, но объяснение этому явлению довольно сложное. Можно попытаться подвести дело к тому, что им дома все запрещали, можно попытаться объяснить это поведение каким-то их глубинным механизмом».

Психиатр полагает, что попытка российских подростков оправдать Ильназа Галявиева связана, прежде всего, с «хайпом».

«Это же возможность заявить о себе, при этом особо ничего не делая, — подчеркнул Федорович. — Можно выезжать на чужом горе и на этой трагедии, поднимая свой рейтинг».

В заключение специалист добавил, что абсолютно любая ситуация делит аудиторию на две части. Казанская трагедия, по его мнению, не стала исключением из правил.

«Кто-то выступает за, а кто-то — против, — отметил врач-психиатр. — Как происходит это деление, определить довольно сложно, потому что иногда люди поступают не только против воли, но и здравого смысла, потому что, например, они были мстительны в этот момент по отношению к кому бы то ни было».

pixabay.com /

Чувство справедливости, тревога и негативный опыт

В свою очередь психолог, руководитель интернет-службы сайта Общероссийского детского телефона доверия Светлана Шевченко считает, что создание Telegram-группы поддержки Ильназа Галявиева связано с более глубокими причинами, чем просто романтизация или желание молодежи поймать «хайп».

«Первая причина — это обостренное чувство справедливости у молодежи, желание показать собственную точку зрения, пойти против системы и всколыхнуть общественность, — отметила психолог. — Вторая возможная причина — собственный негативный опыт создателей канала, какие-то личные установки и убеждения, которые были связаны с незавершенной ситуацией по восстановлению справедливости. Третья причина — молодые люди таким образом, возможно, пытаются подавить собственное чувство тревоги и бессилия».

Светлана Шевченко уверена, что Telegram-канал изначально создавала группа активистов, у которых есть четкая мотивация. Скорее всего, они действительно хотят провести честное расследование, однако остается вопрос, почему у них возникло недоверие к официальным органам. В то же время к группе прикрепляются много других людей, которые могут вносить в нее деструктив.

«Кто-то критикует создателей канала, кто-то на этой истории пытается «хайпануть», — сообщила специалист. — К группе могут присоединяться и озлобленные подростки, которые склонны к агрессивным действиям, увлекаются оружием, а также испытывали проблемы в общении со сверстниками, были жертвами буллинга. Они будто мотыльки, летящие на огонь, но при этом они могут подливать в него масло».

Федеральное агентство новостей /

На взбудораженную молодежь легко повлиять

Светлана Шевченко отметила, что история с каналом в поддержку Ильназа Галявиева может стать очень опасной.

«Если создатели группы не будут ее модерировать и следить за пользователями, то это может создать негативный прецедент, когда многие подростки посчитают, что человек, который устроил такую жестокую расправу, может быть не виноват или являться жертвой обстоятельств», — обратила внимание психолог.

Тем не менее эксперт полагает, что российские правоохранительные органы могут разрешить сложившуюся проблему. Для этого, по словам психолога, необходимо регулярно рассказывать о том, как продвигается расследование.

«Часто такие группы возникают, когда люди остаются в информационном вакууме со своими страхами и негативными установками, — заключила собеседница агентства. — Ведь выложив видео при нашей культуре фейк-новостей, можно очень легко и быстро настроить эмоционально взбудораженную молодежь на какую-то другую правду. Для того, чтобы эта ситуация разрешилось конструктивно, важно, как на это сейчас отреагируют государство и правоохранительные органы. В нашем информационном пространстве нужно проводить психологическую реабилитацию, где людям регулярно будут предоставлены все факты, и будет объективно рассказано о предпринятых мерах безопасности».

По словам депутата Николая Рыжака, очень печально, что подобная реакция выражается молодыми людьми.

«Это еще одно свидетельство того, что мы упускаем значительную часть нашей молодежи, не касаемся ее проблем, — подчеркнул парламентарий. — Видимо, информационная политика недостаточно продумана, уровень культуры достаточно низкий, поэтому мы становимся свидетелями подобных экстремистских проявлений, когда возвеличиваем преступников в ранг героев».

Политик продолжил, что в настоящие время серьезные задачи стоят перед законодателями, правоохранителями, а в особенности — перед воспитателями.

«К сожалению, сейчас не поощряются и не воспитываются милосердие, мужество и благородство, — подчеркнул Рыжак. — Мы упустили эту часть, занимались какими-то другими вопросами, а теперь эта проблема уродливо проявляется — у части нашей молодежи сознание с неправильными идеологическими, мировоззренческими установками. Это говорит о том, что нам есть над чем работать».

Напомним, что вооруженное нападение на казанскую школу было совершено 11 мая. 19-летний Ильназ Галявиев пришел в гимназию и открыл огонь по людям. В результате ЧП погибли девять человек, 23 получили ранения. Подозреваемый находится под арестом. Ему грозит пожизненный срок.