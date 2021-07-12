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Россиянам объяснили, как получить медотвод от вакцинации перед поездкой на Кубань

  /   Обновлено: 12 июля 2021 19:22
Общество
Россиянам объяснили, как получить медотвод от вакцинации перед поездкой на Кубань
pixabay.com

Москва, 12 июля. Непривитые туристы смогут отправиться на курорты Краснодарского края после 1 августа только при условии получения медотвода от вакцинации.

Существуют временные противопоказания, благодаря которым люди могут не проходить иммунизацию от коронавируса. К ним относятся обострение хронических или острая фаза инфекционных заболеваний, передает РБК.

Для получения такой справки необходимо отправиться на консультацию к терапевту. Медик, в свою очередь, направит пациента на прием к узкоспециализированному доктору. Документ, подтверждающий временный медицинский отвод от вакцинации, выдается на срок до четырех недель.

Врачи также могут выдать бессрочный медицинский отвод. Он подразумевает то, что человек имеет гиперчувствительность к определенным лекарственным препаратам или тяжелую аллергическую реакцию.

Прививка от COVID-19 является обязательным условием для всех туристов, прибывающих на курорты Кубани. Требование распространяется на всех путешественников вне зависимости от времени их пребывания на территории региона, уточнили местные власти.

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вакцинация коронавирус медотвод
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