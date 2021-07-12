Зеленский агитирует за «Крымскую платформу», а Запад повышает взаимодействие с Киевом

В Донбассе уровень провокаций продолжает оставаться высоким. На этом фоне Киев активизировал кампанию по популяризации НАТО среди жителей юго-востока страны. По мере приближения анонсированного на 23 августа первого заседания «Крымской платформы» украинские власти пытаются завлечь туда как можно больше лидеров других государств, в том числе предлагая вложиться в различные сферы экономики и рекламируя открывшийся в стране рынок земли.

В то же время на общей идее русофобии продолжают развиваться и рекламироваться проект-замена «Восточного партнерства» — «Ассоциативное трио» и реинкарнация польской идеи «Междуморья» — «Люблинский треугольник». В то же время, по мере вложения инвестиций и продвижения своих интересов, растет и военное взаимодействие США, Польши и Великобритании с Украиной, формируется общая информационная политика. На внутренних фронтах Зеленский продолжает держать под прессингом пророссийские комьюнити, а также использовать силовые рычаги для устранения конкурентов на возможных перевыборах власти.

Оперативная обстановка в Донбассе

За прошедшую неделю уровень нарушений в Донбассе продолжал оставаться довольно высоким, но снизился более чем в 1,5 раза (1394 обстрела против 2268).

Федеральное агентство новостей /

На северном фронте по-прежнему сложная ситуация сохраняется в районах Золотое (58 км северо-западнее Луганска) и Попасное (66 км западнее Луганска), куда пришли подразделения 24-й отдельной механизированной бригады. Они сменили 92-ю механизированную бригаду, которая уже ко 2 июля вернулась в пункт постоянной дислокации — город Чугуев Харьковской области.

После выполнения боевых задач в зоне проведения ООС в Харьковскую область вернулись бойцы 92 ОМБр https://t.co/cSXer1soYN pic.twitter.com/Ypq22JkeCB — MyKharkov.info (@mykharkov_info) July 2, 2021

На этом фоне на так называемом «Лисичанском плацдарме» — узкой полоске между рекой Северский Донец и Фрунзе (40 км северо-западнее Луганска) — завершена замена 14-й механизированной на 57-ю мотопехотную бригаду.

В течение недели на ж/д станции Рубежное (80 км северо-западнее Луганска) продолжала отмечаться техника — скорее всего 79-й десантно-штурмовой бригады, прибывающей для замены 80-й десантно-штурмовой, занимающей позиции вокруг Луганска.

На этом фоне довольно примечательно, что в период ротации в данном районе украинские силовики обнаружили тайник с оружием у местного жителя.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

В нем находился довольно солидный запас боеприпасов и даже два пистолета систем ТТ и «Наган».

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Скорее всего, львиная доля этого имущества досталась ему от уходящих домой бойцов ВСУ, либо была припрятана силовиками из состава «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ) на случай обострения ситуации на линии соприкосновения.

Также на северном участке была проведена тренировка подразделений ВСУ быстрому и скрытному возведению понтонной переправы через реку Айдар. Примечательно это тем, что практически на всем протяжении фронта позиции защитников Донбасса от ВСУ отделяет лишь речка Северский Донец с довольно схожими характеристиками. Это значит, что как минимум командование ВСУ рассматривает возможность наступления на народные республики и активно к нему готовится.

Киев довольно часто ставит в пример свою организацию пропускного режима на линии соприкосновения и очерняет народные республики. Однако утром 7 июля двум пожилым людям потребовалась медицинская помощь именно после прохождения процедуры досмотра на контрольном пункте въезда-выезда «Станица Луганская». К слову, это было зафиксировано и наблюдателями ОБСЕ в своем ежедневном отчете.

Федеральное агентство новостей /

В центральной части фронта к «горячим точкам» в пригородах Донецка и Горловки добавился район напротив Дебальцево (50 км северо-восточнее Донецка), где позиции занимает 59-я мотопехотная бригада ВСУ.

На южном участке наиболее сложная ситуация остается в районах Петровское (38 км юго-западнее Донецка), где оборону занимает 93-я механизированная бригада, а также у самого Азовского моря — в полосе 128-й горно-штурмовой бригады.

Популяризация НАТО на юго-востоке Украины

На неделе в Донбассе была проведена выставка, посвященная сотрудничеству Украины и НАТО. На ней были представлены проекты, реализуемые под эгидой Альянса, совместные учения и вовлеченность ВСУ в его деятельность.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Выставка охватила такие города, как Марьинка и Мариуполь Донецкой области, а также населенные пункты Попасная, Новоайдар и контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская».

Особенно примечательно задействование единственного рабочего пункта пропуска на границе с ЛНР — «Станицы Луганской», что, с учетом трафика, позволяет распространять идеи о вступлении в НАТО на территорию республики.

facebook.com / Операція об'єднаних сил / Joint forces operation

Учитывая исторически негативное отношение жителей востока Украины к самой идее вступления в Североатлантический Альянс, понятно, что и популяризировать ее Киев активно взялся начиная отсюда. И хотя, судя по фотоотчетам, контингент посещающих такие выставки не большой, в ближайшие пять лет все может измениться.

Энергетический импульс в отношениях Украины и Турции

По инициативе президента Украины Владимира Зеленского 8 июля прошли телефонные переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. По информации Telegram-канала «Легитимный», они были проведены с целью узнать, приедет ли турецкий лидер на «Крымскую платформу», организованную в Киеве 23 августа.

Федеральное агентство новостей /

При этом президент Турции так и не дал ответа, что фактически можно расценивать как отказ.

Судя по сообщениям пресс-релиза украинской стороны, по итогам переговоров президенты обсудили перспективы взаимодействия в энергетической сфере. Более того, достигнута договоренность о совместной проработке вариантов взаимодействия в этой области. Скорее всего, Зеленский предложил Анкаре войти на нефтегазоносные месторождения в северо-западной части Черного моря.

/ Федеральное агентство новостей

Учитывая вовлеченность в развитие инфраструктуры Одессы азербайджанской энергетической компании SOCAR, вполне возможно, что Турция согласится. Это означает, что ее корабли и самолеты базовой патрульной авиации станут довольно частыми гостями в этой части Черного моря, не говоря о появлении каких-нибудь двухсторонних учений по защите энергетической инфраструктуры.

Дружба на русофобии или путь в ЕС и НАТО

В начале недели в Литве празднование ее Дня государственности было довольно насыщено украинской повесткой. Мероприятие посетили представители правительств всех стран – членов ЕС, включая главу Европарламента Шарля Мишеля.

Федеральное агентство новостей /

Также среди приглашенных был и глава Украины, приехавший в сопровождении сотрудников своего Офиса и членов кабинета министров. В первый день мероприятий Владимир Зеленский встретился с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Литвы Гитанасом Науседой. Он пригласил их принять участие в «Крымской платформе» (запланирована на 23 августа в Киеве).

president.gov.ua / Офіс Президента України

Также стороны обсудили подготовку и повестку 23-го саммита Украина — ЕС, проведение которого намечено на 12 октября в Киеве.

Отдельно собеседники пообщались о новой инициативе «Ассоциативное трио» куда вошли Украина, Грузия и Молдавия (учреждено в мае 2021 г.).

Формат состоит из стремящихся вступить в ЕС стран и фактически является заменой буксующему проекту Европейского союза «Восточное партнерство» (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Украина, Молдавия). Отсюда соответственно и цель обсуждения — попытка выбить финансирование. Возможно — взамен «Восточного партнерства».

Кроме того, 6–7 июля прошли переговоры явно антироссийского формата — «Люблинского треугольника» (учрежден в июле 2020 г.). Состоит он из Польши, Литвы и Украины, и является урезанным воплощением идеи «Междуморья».

Наблюдая за лавированием старой Европы, считаю проект "Междуморье" Пилсудского более актуальным для Украины pic.twitter.com/r78n48HGh1 — Станішевська (@AmareNoctem) November 26, 2014

В ходе переговоров министры иностранных дел стран – членов «Люблинского треугольника» обсудили вопросы противодействия «Северному потоку-2», евроатлантическую интеграцию Украины, ситуацию в Белоруссии. Последнее довольно примечательно на фоне желания лидера этого формата Польши привлечь Минск на свою сторону.

Федеральное агентство новостей /

«Люблинский треугольник» — это альтернатива «русскому миру» в этой части Европы, поэтому министры этих стран надеются, что к ним присоединится и Беларусь», — прокомментировал данную встречу Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По итогам стороны подписали три документа:

декларация об общем историческом наследии и ценностях;

дорожная карта развития «Люблинского треугольника». В ней прописаны не только мероприятия по расширению взаимодействия и работе среди молодежи, но и противостояние неким «гибридным угрозам»;

план мероприятий по противодействию дезинформации. При этом бороться они намеренны именно с российскими СМИ и информацией, распространяемой ими.

На заключительном этапе 7–8 июля в Вильнюсе (Литва) прошла Конференция по вопросам реформ на Украине, открывал которую Зеленский.

Федеральное агентство новостей /

Примечательно, что одними из первых озвученных им тем стали открытие рынка земли с 1 июля и инвестиции, что было неким приглашением для участвующих в конференции представителей бизнеса.

president.gov.ua / Офіс Президента України

Что касается «Люблинского треугольника», развитие которого активно поощряют США, то в военном плане он выходит на новый уровень. Если ранее оборонное сотрудничество заключалось в основном в тренировках совместной бригады — «Литполукрбриг», то сейчас формат расширился на новую дивизию ВС Польши — 18-ю механизированную, которая предназначена для действий на восточном направлении (Украина и Белоруссия).

При этом взаимодействие между многонациональным соединением и 18-й дивизией впервые отрабатывалось еще в январе 2021 года.

Федеральное агентство новостей /

И вот теперь во Львовской области 17–30 июля впервые пройдут учения «Три меча» — своеобразная тренировка «Литполукрбриг» и ее действий в составе формируемой 18-й механизированной дивизии ВС Польши, но уже на местности, сходной с Донбассом.

W dniach 17-30 lipca br. na ???????? odbędzie się ćwiczenie pod kryptonimem #ThreeSwords. W ćwiczeniu wezmą również udział pododdziały #18DZ z #19LBZ, @21_bsp i @1WBPanc.



Three Swords to największe ćwiczenie @MNBHQ, w którym uczestniczyć będą żołnierze z ????????, ????????, ???????? oraz ????????. pic.twitter.com/uKgOGjvk6E — 18 Dywizja Zmechanizowana (@Zelazna_Dywizja) July 8, 2021

Скорее всего военное сотрудничество Польшеи и Украины в первую очередь направлено на сохранение действующего и лояльного Варшаве режима, на фоне якобы существующей угрозы военного вторжения со стороны РФ.

При этом такой тройственный союз свободен от решений, принимаемых в масштабах НАТО, и может действовать самостоятельно, от чего становится еще более непредсказуемым.

Кампания против Медведчука

На Украине продолжается кампания против одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

Федеральное агентство новостей /

Мало того, что политик оказался под санкциями украинского Совбеза, что привело к фактическому закрытию его медиа-ресурсов, так еще в мае ему предъявили обвинение по трем эпизодам:

незаконная передача РФ газового месторождения;

предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну;

ведение подрывной деятельности против Украины.

Федеральное агентство новостей /

В мае Медведчука поместили под домашний арест до 9 июля. В результате прошедшего в этот день судебного заседания, где решался вопрос об изменении меры пресечения, заключение продлили еще практически на два месяца — до 7 сентября.

А за два дня до этого, 7 июля, суд продлил и время проведения досудебного расследования до 11 ноября. Тем самым обозначены минимальные сроки для ведения торгов и поставлен рубеж удержания Медведчука под домашним арестом.

В целом ситуация вокруг Медведчука есть не что иное, как банальный захват его активов с целью лишить возможностей влиять на политическую ситуацию, а также купировать угрозу победы оппозиции под его руководством на предстоящих выборах. Особенно учитывая подготовку Зеленского к перезагрузке власти.

Кроме того, вполне возможно, что Киев таким преследованием пытается выбить уступки у Москвы по вопросу Донбасса.

Устранение конкурентов

На фоне объявленного правительством Украины кейса борьбы с олигархами и коррупцией растет нажим и на бывшего президента — Петра Порошенко, чья партия «Европейская солидарность» вышла на второе место, обогнав находящуюся под давлением правительства «Оппозиционную платформу — За жизнь».

Федеральное агентство новостей /

Так, 7 июля суд арестовал главу правления судостроительного завода «Кузни на Рыбальском» за продажу некачественной техники для ВСУ. Примечательно, что до 2018 года конечным владельцем завода был сам Петр Порошенко, который и лоббировал постройку на нем малых бронированных катеров типа «Гюрза-М» и десантных — типа «Кентавр» в интересах украинского флота.

Дорогие и тяжелые: В ВМС рассказали о недостатках катеров «Гюрза-М», которые строил завод Порошенко https://t.co/2JRiut9mxh pic.twitter.com/GFFzgszNnY — InfoResist (@InfoResist) October 25, 2019

В итоге катеров первого типа было сдано всего семь единиц, а второго —два, и те с 2018 года находятся на испытаниях.

Видимо за эту технику и собираются посадить главу завода, а фигурантом к делу прицепить и самого Порошенко.

Продолжает набирать обороты также информационный вброс с «пленками Медведчука», где экс-президент фигурирует с нелицеприятной стороны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов не исключает ввода санкций Порошенко в случае доказательства его противоправных действий.

Скінчився чотирьохтижневий марафон "плівок Медведчука". Дякуємо вам за лайки та перегляди, лише на нашому ютубі "прослушка" набрала більше 3.5 млн.

Всі відео: https://t.co/xWn74SCQqh

Також ми опублікували ВСІ "плівки", це 36 годин розмов.https://t.co/3hf4MGczKQ pic.twitter.com/ztArbLjUhX — Bihus.Info (@bihusinfo) June 14, 2021

Накаляется атмосфера и вокруг действующего мэра украинской столицы Виталия Кличко. Помимо обысков в структурных подразделениях Киевской государственной городской администрации в мае, 9 июля прошла акция протеста предпринимателей города. Недовольны они были попыткой Кличко провести новые правила для МАФов (киоски, магазины, ларьки).

На этом фоне довольно примечательно другое событие — 7 июля Киевский совет инициировал демонтаж памятного знака в честь дружбы городов Киева и Москвы. Предполагается, что в перспективе знак поставят в «Музей тоталитаризма», открыть который планируют в Киеве.

Киевский городской совет принял решение убрать скульптуру на улице Маршала Якубовского, посвящённую дружбе украинской и российской столиц. По словам заммэра Бондаренко, объект отправится в "музей тоталитаризма", который планируют создать украинские властиhttps://t.co/uORUNBo71O — Донбасс Сегодня (@DonbassSegodnya) July 8, 2021

Все эти мероприятия не могли состояться без санкции действующего мэра Кличко и, вполне возможно, таким образом он планирует подобрать под себя актив украинских националистов на случай усиления давления со стороны власти, а также возможной перезагрузки украинского правительства.

Кампания против Белоруссии

Несмотря на желание членов «Люблинского треугольника» увидеть в своем составе Белоруссию, Киев продолжает курс на ухудшение отношений с этой страной.

7 июля кабинет министров Украины принял решение вынести в течение месяца на рассмотрение Совбеза предложение о применении санкций к белорусским физическим лицам, которые причастны к якобы имевшей место фальсификации выборов.

Учитывая проведенное 6–7 июля заседание глав МИД «Люблинского треугольника», где в том числе была принята дорожная карта развития проекта, решение украинского правительства скорее всего является уже его реализацией.

В тот же день, 7 июля, киевские радикалы напали на сторонников Лукашенко, мирно митинговавших у посольства Республики Беларусь на Украине.

Вряд ли такая политика добавит белорусам желания вступать в «Люблинский треугольник», а также ездить в соседнюю Украину.

В целом же Киев продолжает идти в русле русофобских настроений, разрывая экономические, логистические, исторические и культурные связи не только с Россией, но и с некогда «братской» Белоруссией. Это как нельзя кстати играет на руку силам, выстраивающим новый «шелковый путь» южнее РФ.

Сотрудничество с НАТО

На неделе Украину посетила довольно представительная делегация Объединенных сухопутных войск НАТО во главе с командующим — генерал-лейтенантом Роджером Клатье.

Федеральное агентство новостей /

Находилась делегация в Киеве, где расположен штаб Командования Сухопутных войск ВСУ, и во Львовской области, где находится ряд военных учебных заведений, а также Международный центр миротворчества и безопасности, на фондах которого и ведут подготовку инструкторы «Объединенной многонациональной тренировочной группы — Украина», основу которой составляют военнослужащие из США.

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ

В настоящий момент обучение проходит 95-я десантно-штурмовая бригада, которая, вполне возможно, примет участие в американо-украинских учениях Rapid Tradent 2021, запланированных на конец августа — начало сентября на базе все того же центра.

Помимо осмотра инфраструктуры и ознакомления с армейскими реформами в рамках визита были проведены переговоры с командующим СВ ВСУ генерал-полковником Александром Сирским.

На них стороны рассмотрели вопросы дальнейшей интеграции украинских подразделений и сил НАТО, а также, скорее всего, планы взаимодействия между ведомствами на вторую половину 2021-го и 2022 год.

facebook.com / Сухопутні війська ЗС України

Еще одним немаловажным мероприятием стал визит атташе ВВС посольства США на Украине полковника Джона Картера и представителя ВВС Национальной гвардии Калифорнии майора Кенджи Мацунда.

Они обсуждали готовность украинской стороны к проведению учений авиации «Чистое небо», которые первый и последний раз проходили в 2018 году.

facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ

Именно тогда впервые на аэродром в Хмельницкой области была переброшена авиаэскадрилья F-15 ВВС Нацгвардии США с континентальной части, поэтому о масштабах грядущего подобного мероприятия остается только догадываться.

#Украина ◉ Самолёты ВВС #США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли на Украину для участия в многонациональных военных учениях «Чистое небо-2018», которые пройдут с 8 по 19 октября на тер-рии Хмельницкой и Винницкой областей⇢ https://t.co/mZe9dBP7cY



*фото для иллюстрации pic.twitter.com/cEDKaqNoi3 — PoliteMaps (@PoliteMaps) October 6, 2018

Активно украинская сторона пиарит и первые учения ВС Великобритании, Украины и стран-партнеров «Казацкая булава — 2021», которые начались 12 июня на полигоне «Широкий Лан» (Николаевска область) и продлятся до 24 июня.

Вже завтра відбудеться урочиста церемонія відкриття україно-британських навчань“Cossack Mace 2021”

Навчання триватимуть з 12 по 24 липня.

Країни-учасниці навчань:????????????????????????????????????????

Участь у навчаннях приймуть близько 2000 військовослужбовців та понад 300 одиниць військової техніки. pic.twitter.com/exoj3dHmKW — Збройні_Сили_України ???????????????????????? (@ArmedForcesUkr) July 12, 2021

Участие в нем принимают: от Украины — подразделения 54-й отдельной механизированной бригады, проходящей боевое слаживание перед убытием на юго-восток; от Великобритании — до роты 4-го батальона Королевского шотландского полка. Также в мероприятии скорее всего на уровне инструкторов задействуются представители вооруженных сил США, Канады, Швеции. Украинское оборонное ведомство даже запустило прямую трансляцию этих учений.

Прибыли бойцы ВС Великобритании 5 июля: техника — морем, на британском пароме EDDYSTONE (порт приписки — Лондон) в порт Одесса, а люди — пассажирским бортом Королевских ВВС на аэродром «Борисполь» Киевской области.

⚔️???????????????? ЗС України вітають British Army The Royal Regiment of Scotland в Україні для участі у міжнародних навчаннях «Cossack Mace - 2021»

Після багатьох місяців планування та підготовки 4-й шотландський полк ????прибув для спільного тренування з 54 окрема механізована бригада. pic.twitter.com/SwCiHEZZsP — Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) July 5, 2021

Сценарий учений предполагает ведение совместных оборонительных и наступательных действий многонациональной группировкой на южном направлении. При этом действия британцев, так же как и поляков, более связаны с защитой установившейся в Киеве власти и имеющихся на Украине активов.

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