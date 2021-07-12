Киев боится Донбасса: политолог Корнилов оценил новую статью Путина про Украину

Власти Украины боятся даже подумать о том, что Донбасс может вернуться в политическое пространство их страны. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Эксперт прокомментировал выход статьи президента России Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев». В частности, политолог согласился с утверждением главы государства о том, что сохранение экономических связей с РФ принесло бы Украине десятки миллиардов долларов.

«Достаточно посмотреть статистику о потерях украинской экономики от падения торгово-экономических связей с Россией. Мы помним, как Путин с Януковичем договаривались вывести взаимный товарооборот до 100 млрд долларов в год. В итоге он упал до десяти миллиардов», — сообщил он.

Владимир Корнилов добавил, что убытки Киева гораздо серьезнее.

«Если брать всевозможные экономические потери от таких неосуществленных экономических проектов, как единое экономическое пространство, совместная газотранспортная система, то речь идет уже о сотнях миллиардов долларов. Однако Украина сознательно пошла на то, чтобы стрелять себе во все конечности», — пояснил журналист.

ФБА «Экономика сегодня» /

Кроме того, политолог поддержал и вывод Владимира Путина о том, что Киеву не нужен Донбасс.

«Разве Украина сама об этом не говорит? Давайте посмотрим на Зеленского, он ведь говорит о проведении референдума, о стене. Это не чье-то частное мнение. Киеву даже страшно подумать о том, что Донбасс может вернуться в украинское политическое пространство», — подытожил политический обозреватель МИА «Россия сегодня».

Ранее Владимир Корнилов оценил призыв госсекретаря МИД Франции Клемана Бона к иностранным государствам не использовать российские и китайские препараты для вакцинации. По словам политолога, Париж и вовсе не создал никакой альтернативы, поэтому не вправе давать указания.