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Катар готовится к первым в истории выборам в парламент
Весь мир
Катар готовится к первым в истории выборам в парламент
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Катар готовится к первым в истории страны выборам в законодательные органы. Консультативное собрание (Совет Шуры, Меджлис аш-Шура) — катарский аналог парламента с 45 членами. Если ранее всех депутатов единолично назначал правящий эмир, то теперь избрать 30 парламентариев предстоит самим гражданам страны.

На данный момент власти еще не опубликовали закон, регламентирующий избирательный процесс, как и не назначили точную дату голосования, однако по заявленному ранее плану плебисцит состоится уже в октябре 2021 года.

Доха усиливает контроль

Шейх Халид бин Халифа Аль Тани, занимающий должность премьер-министра и главы МВД, ранее заявлял, что еще в мае проект закона о выборах был одобрен кабинетом министров. Ожидается, что этот документ ограничит допустимые расходы на избирательные кампании, а также криминализирует иностранное финансирование выборного процесса и покупку голосов.

Глава правительства ближневосточного государства распорядился о создании специального наблюдательного и нескольких исполнительных комитетов: юридического, материально-технического, по вопросам безопасности, средств массовой информации и др.

Все эти организации будут контролировать соблюдение новых требований и принятие должных мер подготовки к выборам. Возглавят данные структуры сотрудники Министерства внутренних дел Катара.

Исполкомы уже приступили к созданию планов и программ работы с учетом всех этапов предстоящего избирательного процесса. Он начнется с регистрации кандидатов, анализа их деятельности и проверки соответствия существующим нормативам, после чего будет сформирован окончательный список претендентов в Совет Шуры. Затем последует период предвыборной кампании и день тишины накануне дня голосования.

При этом важным обстоятельством является тот факт, что в предвыборной кампании каждый из кандидатов сможет полагаться только на собственные ресурсы, поскольку в стране запрещено создание разного рода политических партий, профсоюзов, а также проведение демонстраций и т.п.

Первые выборы в Совет Шуры

Для реализации всеобщих выборов территория Катара была поделена на 30 избирательных округов.

При общем населении государства около 2,7 млн жителей, большая часть из них — иностранные рабочие. Коренные катарцы составляют лишь около 10% населения. Соответственно, только они имеют право голоса в выборах Консультативного собрания.

В полномочия Совета Шуры входят:

  • Утверждение национального бюджета (подготовкой занимаются другие учреждения).

  • Осуществление контроля за деятельностью министров (Совет Шуры имеет право выдвигать им вотум недоверия. Кроме того, работа подразумевает обсуждение правительственных проектов).

  • Разработка, обсуждение и голосование по новым законодательным инициативам (новый закон вступает в силу только в случае одобрения большинством в 2/3 голосов и его одобрения эмиром).

Согласно принятой в 2003 году Конституции Катара, 2/3 состава Совета должны избираться гражданами, однако с момента принятия главного закона страны до выборного процесса так и не дошло. Начиная с 2006 года и до настоящего времени плебисцит не менее семи раз переносили по разным причинам. Для решения этой проблемы был создан отдельный конституционный комитет, однако и он на протяжении более чем десятилетия не мог решить проблему.

В результате эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в ноябре 2020 года заявил, что первые в стране парламентские выборы состоятся в октябре 2021 года. Предполагается, что после этого членов Консультативного собрания граждане будут избирать каждые четыре года.

Другие страны одобрительно отнеслись к данной инициативе катарского руководства, поскольку предстоящие выборы говорят к развитию законодательного и демократического процесса в стране.

В Дохе на предстоящий избирательный процесс также смотрят оптимистично. Власти считают, что долгожданный переход к выборной системе парламентариев ознаменует собой начало нового этапа жизни страны, в котором участие населения в государственных делах будет более широким. Это, считают катарские власти, послужит укреплению национального единства.

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