Катар готовится к первым в истории выборам в парламент

Катар готовится к первым в истории страны выборам в законодательные органы. Консультативное собрание (Совет Шуры, Меджлис аш-Шура) — катарский аналог парламента с 45 членами. Если ранее всех депутатов единолично назначал правящий эмир, то теперь избрать 30 парламентариев предстоит самим гражданам страны.

На данный момент власти еще не опубликовали закон, регламентирующий избирательный процесс, как и не назначили точную дату голосования, однако по заявленному ранее плану плебисцит состоится уже в октябре 2021 года.

Qatar sets up committee to oversee its first legislative elections, due to be held in October, to elect two-thirds of the 45-seat advisory Shoura Council https://t.co/cOLBpFo9gb pic.twitter.com/xVgF5Qoof8 — Arab News (@arabnews) July 12, 2021

Доха усиливает контроль

Шейх Халид бин Халифа Аль Тани, занимающий должность премьер-министра и главы МВД, ранее заявлял, что еще в мае проект закона о выборах был одобрен кабинетом министров. Ожидается, что этот документ ограничит допустимые расходы на избирательные кампании, а также криминализирует иностранное финансирование выборного процесса и покупку голосов.

Глава правительства ближневосточного государства распорядился о создании специального наблюдательного и нескольких исполнительных комитетов: юридического, материально-технического, по вопросам безопасности, средств массовой информации и др.

HE Prime Minister and Minister of Interior issued decision No. 53 of 2021 to form the supervisory committee and executive committees concerned with the Shura Council elections and define their terms of reference.#QNA pic.twitter.com/v4WuhNOZYE — Qatar News Agency (@QNAEnglish) July 11, 2021

Все эти организации будут контролировать соблюдение новых требований и принятие должных мер подготовки к выборам. Возглавят данные структуры сотрудники Министерства внутренних дел Катара.

Исполкомы уже приступили к созданию планов и программ работы с учетом всех этапов предстоящего избирательного процесса. Он начнется с регистрации кандидатов, анализа их деятельности и проверки соответствия существующим нормативам, после чего будет сформирован окончательный список претендентов в Совет Шуры. Затем последует период предвыборной кампании и день тишины накануне дня голосования.

The decision stipulated that the Supervisory Committee of the Shura Council elections 2021 will be headed by Maj. Gen. Majid Ibrahim Al Khulaifi as Chairman and Brig. Salem Saqr Al Meraikhi as Vice-Chairman. #MoIQatar #ShuraCouncilElections pic.twitter.com/d0LX5qhXRy — Ministry of Interior (@MOI_QatarEn) July 11, 2021

При этом важным обстоятельством является тот факт, что в предвыборной кампании каждый из кандидатов сможет полагаться только на собственные ресурсы, поскольку в стране запрещено создание разного рода политических партий, профсоюзов, а также проведение демонстраций и т.п.

Первые выборы в Совет Шуры

Для реализации всеобщих выборов территория Катара была поделена на 30 избирательных округов.

При общем населении государства около 2,7 млн жителей, большая часть из них — иностранные рабочие. Коренные катарцы составляют лишь около 10% населения. Соответственно, только они имеют право голоса в выборах Консультативного собрания.

В полномочия Совета Шуры входят:

Утверждение национального бюджета (подготовкой занимаются другие учреждения).

Осуществление контроля за деятельностью министров (Совет Шуры имеет право выдвигать им вотум недоверия. Кроме того, работа подразумевает обсуждение правительственных проектов).

Разработка, обсуждение и голосование по новым законодательным инициативам (новый закон вступает в силу только в случае одобрения большинством в 2/3 голосов и его одобрения эмиром).

Согласно принятой в 2003 году Конституции Катара, 2/3 состава Совета должны избираться гражданами, однако с момента принятия главного закона страны до выборного процесса так и не дошло. Начиная с 2006 года и до настоящего времени плебисцит не менее семи раз переносили по разным причинам. Для решения этой проблемы был создан отдельный конституционный комитет, однако и он на протяжении более чем десятилетия не мог решить проблему.

????️ Qatar will establish a Supervisory Committee and multiple executive committees that will work towards managing the upcoming October Shura Council elections



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В результате эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани в ноябре 2020 года заявил, что первые в стране парламентские выборы состоятся в октябре 2021 года. Предполагается, что после этого членов Консультативного собрания граждане будут избирать каждые четыре года.

Другие страны одобрительно отнеслись к данной инициативе катарского руководства, поскольку предстоящие выборы говорят к развитию законодательного и демократического процесса в стране.

В Дохе на предстоящий избирательный процесс также смотрят оптимистично. Власти считают, что долгожданный переход к выборной системе парламентариев ознаменует собой начало нового этапа жизни страны, в котором участие населения в государственных делах будет более широким. Это, считают катарские власти, послужит укреплению национального единства.