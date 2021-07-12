Свадебный ведущий предрек проблемы из-за проведения банкетов в COVID-free ресторанах

Требования властей Москвы о проведении свадеб только в COVID-free ресторанах существенно не повлияют на ситуацию, так как ограничения со входом в заведения общепита по QR-кодам уже начали действовать. Об этом в интервью ФАН заявил ведущий массовых мероприятий и свадебный тамада Алексей Романовский.

«Это уже негативно отразилось на всей индустрии. Перестали поступать заказы: люди ничего не хотят проводить. Торжества по уже забронированным датам, к счастью, не отменяются. Многие уже распланировали банкеты и переносить не хотят, но новые клиенты уже не приходят, то есть фактически индустрия умирает», — пояснил Романовский.

Он отметил, что несмотря на большое количество юмористических иллюстраций и постов на тему входа в рестораны по QR-коду, в профессиональной среде ведущих выбирают для шуток и проведения праздников другие темы.

«Об этом шутить не принято: у людей и так это большой негатив вызывает. Предпочитаем вообще об этом не говорить, — пояснил ведущий. — Это почти как запретная тема — негласно».

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Ранее глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил о том, что банкеты в Москве можно проводить только в «бесковидных» ресторанах с организацией входа гостей по системе QR-кодов.

По словам представителя мэрии, в городе работает восемь тысяч таких площадок. Свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты могут проводиться заведениями только с учетом действующих эпидмер, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей, подчеркнул Немерюк. Он отметил, что эти ограничения до 1 августа не будут распространяться на летние веранды и сезонные кафе, однако уличные площадки без статуса антиковидных должны прекратить свою работу в 23:00.