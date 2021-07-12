Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 июля 19:54
19:54
Политика
Отрезвляющий эффект: экономист Колташов нашел плюсы в продлении санкций Евросоюза
19:54
Происшествия
Самокатчик разбил стекло автомобилисту на дороге в Калининградской области
19:51
Экономика
НПФ просят банки предоставить данные о начислении средств умершим клиентам
19:49
Происшествия
Смертельная авария с мотоциклистом произошла на Володарском мосту
19:47
Весь мир
Парламент Ливии вновь перенес рассмотрение законопроекта о госбюджете
19:46
Общество
Председатель крымского избиркома рассказал, как в регионе пройдут выборы в Госдуму
19:46
Происшествия
Фальшивый учитель работал в школе под Тулой
19:43
Политика
Журналист Джабишвили провел аналогию между ситуацией в Грузии и событиями на Украине
19:42
Общество
Журналисты показали, как выглядел бульвар Чавайна в Йошкар-Оле во времена СССР
19:40
Весь мир
В Иордании вынесли приговор планировавшим госпереворот чиновникам
Все новости

Свадебный ведущий предрек проблемы из-за проведения банкетов в COVID-free ресторанах
Общество
Свадебный ведущий предрек проблемы из-за проведения банкетов в COVID-free ресторанах
Pr Scr Ruptly  /  Ruptly TV

Требования властей Москвы о проведении свадеб только в COVID-free ресторанах существенно не повлияют на ситуацию, так как ограничения со входом в заведения общепита по QR-кодам уже начали действовать. Об этом в интервью ФАН заявил ведущий массовых мероприятий и свадебный тамада Алексей Романовский.

«Это уже негативно отразилось на всей индустрии. Перестали поступать заказы: люди ничего не хотят проводить. Торжества по уже забронированным датам, к счастью, не отменяются. Многие уже распланировали банкеты и переносить не хотят, но новые клиенты уже не приходят, то есть фактически индустрия умирает», — пояснил Романовский.

Он отметил, что несмотря на большое количество юмористических иллюстраций и постов на тему входа в рестораны по QR-коду, в профессиональной среде ведущих выбирают для шуток и проведения праздников другие темы.

«Об этом шутить не принято: у людей и так это большой негатив вызывает. Предпочитаем вообще об этом не говорить, — пояснил ведущий. — Это почти как запретная тема — негласно».

Свадебный ведущий предрек проблемы из-за проведения банкетов в COVID-free ресторанах
pixabay.com  / 

Ранее глава департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк заявил о том, что банкеты в Москве можно проводить только в «бесковидных» ресторанах с организацией входа гостей по системе QR-кодов.

По словам представителя мэрии, в городе работает восемь тысяч таких площадок. Свадьбы, корпоративы, юбилеи, встречи и другие банкеты могут проводиться заведениями только с учетом действующих эпидмер, в том числе с обязательным использованием системы QR-кодов для прохода гостей, подчеркнул Немерюк. Он отметил, что эти ограничения до 1 августа не будут распространяться на летние веранды и сезонные кафе, однако уличные площадки без статуса антиковидных должны прекратить свою работу в 23:00.

Вернуться назад

свадьба банкет ресторан covid-free Алексей Романовский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru