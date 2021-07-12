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Двое гонщиков сгорели в разбитом Porsche в Ленобласти

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:17
Происшествия
Двое гонщиков сгорели в разбитом Porsche в Ленобласти
en.wikipedia.org  /  Calm Vistas

Санкт-Петербург, 12 июля. Автомобиль Porsche 911 Turbo врезался в опору ЛЭП и загорелся. Редакция ФАН выяснила, кто погиб в салоне полыхавшей иномарки.

Учитывая мощный пожар, эксперты пока не могут сказать, кто управлял престижным авто. В машине ехали гонщики Иван К. и Татьяна И. Автомобиль принадлежал погибшему мужчине.

Последствия аварии заснял один из автомобилистов. Удар был настолько сильным, что столб практически «прислонился» к земле. От разбитой и охваченной огнем иномарки остались лишь бесформенные фрагменты.

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пожар авария смерть
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