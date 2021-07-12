Двое гонщиков сгорели в разбитом Porsche в Ленобласти

Санкт-Петербург, 12 июля. Автомобиль Porsche 911 Turbo врезался в опору ЛЭП и загорелся. Редакция ФАН выяснила, кто погиб в салоне полыхавшей иномарки.

Учитывая мощный пожар, эксперты пока не могут сказать, кто управлял престижным авто. В машине ехали гонщики Иван К. и Татьяна И. Автомобиль принадлежал погибшему мужчине.

Последствия аварии заснял один из автомобилистов. Удар был настолько сильным, что столб практически «прислонился» к земле. От разбитой и охваченной огнем иномарки остались лишь бесформенные фрагменты.