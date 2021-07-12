Бывший вратарь сборной России Акинфеев высказался об уходе Черчесова

Москва, 12 июля. Экс-голкипер национальной сборной России по футболу Игорь Акинфеев высказал свое отношение касательно ухода с поста главного тренера главной команды страны Станислава Черчесова.

Уход специалиста с поста главного тренера сборной России не стал каким-то сюрпризом для Игоря Акинфеева. Капитан московского ЦСКА считает, что нужно жить сегодняшним днем, не оглядываясь на успехи команды, которые были на чемпионате мира в 2018 году.

«Я уже практически 30 лет в футболе, для меня уже практически нет никакой неожиданности никогда. Он был в сборной практически пять лет. За пять лет что-то сделал, что-то нет», — заявил вратарь в программе "Коммент.Шоу".

Ранее стало известно, что «Милан» готов взять Влашича в аренду с правом выкупа. Итальянский клуб в следующем сезоне вновь выступит в Лиге чемпионов, поэтому главный тренер «россонери» Стефано Пиоли рассчитывает в ближайшее время усилить центр поля.