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Рэпер Дава готовит к выходу шоу, в котором будет помогать брошенным женщинам
Шоу-бизнес
Рэпер Дава готовит к выходу шоу, в котором будет помогать брошенным женщинам
instagram.com  /  @dava_m

Москва, 12 июля. Экс-возлюбленный Ольги Бузовой — рэпер Давид Манукян — пообещал, что его собственное бьюти-шоу под названием «Красотка» выйдет на YouTybe уже через несколько дней.

Проект о преображении Дава анонсировал еще в апреле. Пережив болезненное расставания со звездой «Дома-2», рэпер захотел запустить собственное шоу об отношениях. По словам Манукяна, на эту мысль его натолкнули подписчицы. Оказалось, что звезда получает огромное количество сообщений от прекрасного пола с просьбой дать совет, как научиться жить после разрыва отношений.

В шоу «Красотка» Дава будет учить женщин преодолевать неуверенность в себе. Конечно же, как отмечает рэпер, не обойдется и без преображений участниц. На днях рэпер в разделе Stories на своей странице в Instagram опубликовал короткий ролик-анонс. Он сообщил, что до выхода его программы осталось меньше двух дней. Премьера «Красотки» от Манукяна состоится на YouTube.

Карьера блогера заметна пошла в гору после расставания с Ольгой Бузовой. Дава принял участие в новом сезоне «Танцев со звездами», а кроме того его пригласили на роль ведущего в популярное реалити-шоу «Дом-2». Недавно Манукян намекнул, что может стать новым героем «Холостяка». Экс-бойфренд Бузовой уверен, что ему удастся найти на проекте любимую девушку.

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