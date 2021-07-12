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Пограничное агентство Frontex развязало операцию на границе Литвы и Белоруссии
Политика
Пограничное агентство Frontex развязало операцию на границе Литвы и Белоруссии
kam.lt  /  Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija

Вильнюс, 12 июля. Европейское пограничное агентство (Frontex) оперативно начало операцию в Литве из-за увеличения миграционного потока через Белоруссию.

По словам исполнительного директора организации Фабриса Леггери, ситуация на границе Литвы и Белоруссии вызывает беспокойство. Поэтому на границу литовского государства направлена экстренная пограничная интервенция для обеспечения безопасности территории Евросоюза.

В регионе будет работать дополнительный контингент пограничников, а также патрульные машины и специальные офицеры, которые проводят собеседование с переселенцами.

Литовские военные уже натянули первые 500 м колючей проволоки на границе с Белоруссией. Вильнюс надеется, что нелегалам придется отказаться от намерений проникнуть в страну.

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мигранты белоруссия литва
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