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Стоимость тонны бензина Аи-92 на бирже обновила максимум

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:14
Экономика
Стоимость тонны бензина Аи-92 на бирже обновила максимум
ФБА «Экономика сегодня» .

, 12 июля. Котировки бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысили исторический рекорд.

Стоимость тонны топлива марки Аи-92 достигла 55 720 рублей, что оказалось выше показателя 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости. Дизельное топливо также приближается к максимальным ценам, сейчас тонна дизельного топлива торгуется за 51 879 рублей. Максимальный уровень был зафиксирован в прошлом месяце, тогда он доходил до 52 686 рублей за тонну.

Минэнерго активно разрабатывает механизмы сдерживания потребительских цен на бензин в России. Для достижения этого готовятся проекты соглашений с нефтяниками, которые временно зафиксируют цены.

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