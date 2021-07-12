Стоимость тонны бензина Аи-92 на бирже обновила максимум

, 12 июля. Котировки бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысили исторический рекорд.

Стоимость тонны топлива марки Аи-92 достигла 55 720 рублей, что оказалось выше показателя 2018 года. Об этом сообщает РИА Новости. Дизельное топливо также приближается к максимальным ценам, сейчас тонна дизельного топлива торгуется за 51 879 рублей. Максимальный уровень был зафиксирован в прошлом месяце, тогда он доходил до 52 686 рублей за тонну.

Минэнерго активно разрабатывает механизмы сдерживания потребительских цен на бензин в России. Для достижения этого готовятся проекты соглашений с нефтяниками, которые временно зафиксируют цены.