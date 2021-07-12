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«Вирус становится агрессивнее»: врач-реаниматолог записала видео из «красной зоны»
Общество
«Вирус становится агрессивнее»: врач-реаниматолог записала видео из «красной зоны»
Федеральное агентство новостей  / 

Набережные Челны, 12 июля. Заслуженный врач Республики Татарстан, реаниматолог городской больницы №5 Набережных Челнов Галина Соловьева обосновала важность срочного вакцинирования, записав видеоролик. В нем медик подробно рассказала о том, почему необходимо проявить гражданскую ответственность и сделать прививку от COVID-19.

«Сегодня в реанимационном отделении находится очень много тяжелых больных, которые вместе с нами борются за жизнь. Многих ценой неимоверных усилий мы спасаем, но часть больных эту борьбу не выигрывает и умирает. У всех непривитых больных заболевание протекает в тяжелой форме. У нас есть два пути. Делая прививку, вы можете спасти себя от тяжелого течения заболевания и смерти, защитить своих пап, мам, дедушек и бабушек от этой страшной инфекции. Второй путь — стать потенциальными убийцами, которые, заболевая сами, заражают окружающих», — рассказала врач, находясь в «красной зоне» COVID-госпиталя.

«Вирус становится агрессивнее»: врач-реаниматолог записала видео из «красной зоны»
instagram.com  / bolnica5_chelny

Также Галина Соловьева отметила отличительную черту третьей волны коронавирусной инфекции. По словам заслуженного врача РТ, болезнь стала протекать гораздо быстрее и агрессивнее, зачастую не оставляя медикам шансов на спасение пациентов. 

«Вирус становится агрессивнее, протекает заболевание так быстро, что лечение не успевает помочь. Да, мы спасаем больных, мы стараемся, но иногда эта борьба заканчивается не в нашу пользу», — заявила реаниматолог.

Ранее депутат Государственной думы Сергей Боярский призвал россиян не бояться вакцинации и сделать выбор в пользу прививки. По мнению народного избранника, другого способа остановить распространение инфекции нет.

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