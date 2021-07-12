Полиция США пытается «спустить на тормозах» убийство в городе Остин

Остин, 12 июля. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями поддержали требование своих американских коллег, требующих от властей Техаса провести прозрачное и независимое расследование убийства 27-летнего Александра Гонсалеса, который был расстрелян сотрудниками полиции Остина 5 января 2021 года.

Смерть Гонсалеса наступила в результате задержания, которое началось после того, как согласно сообщению офицера полиции, находившегося не при исполнении обязанностей, Гонсалес подрезал его автомобиль и направил на него пистолет. Полицейский выстрелил в водителя, после чего вызвал подкрепление. Автомобиль подозреваемого проехал некоторое расстояние, после чего остановился на обочине, в то время как полицейский в штатском и прибывшие на место патрульные остановились в нескольких метрах сзади.

На видеозаписях, которые были опубликованы очевидцами, видно, что полицейские приказывают мужчине поднять руки, но он ранен и дезориентирован и вместо того, чтобы выполнить требования сотрудников полиции, подходит к задней двери своего автомобиля и заглядывает вовнутрь. В этот момент полицейские открывают шквальный огонь.

Austin Police announced footage from the officer involved shooting in January that killed Alex Gonzales Jr. will be released to the public tomorrow. This comes after APD has delayed the release twice.



I spoke to the Gonzales family recently on the delay. pic.twitter.com/Wxgp8QZOVF — Amanda Ruiz (@AmandaRuizFOX7) April 27, 2021

«Вы знаете, почему он полез на заднее сидение? Он тянется к своему ребенку, чтобы проверить своего сына. Его девушку ранили, ребенок сзади кричит и плачет. Что бы вы сделали, если бы в вас стреляли?», — говорит отец Гонсалеса Александр Гонсалес старший.

Произошедшее вызвало резкую критику со стороны правозащитников и общественности. Расследование инцидента, которое началось после случившегося, затянулось почти на пять месяцев. Именно столько понадобилось полицейскому управлению, чтобы предоставить видеозаписи с нагрудных камер сотрудников. И это несмотря на то, что согласно законам штата, они должны были быть опубликованы в 60-дневный срок.

Скотт Хендлер, адвокат семьи убитого объясняет такую неоправданную задержку тем, что управление полиции пытается таким образом снизить общественный резонанс, надеясь на то, что за прошедшее время жители Остина просто забудут об убийстве. Он отмечает, что из видео совершенно ясно, что Александр не угрожал жизням сотрудников полиции.

«Он явно ранен. Офицеры знают, что у него идет кровь, потому что первый офицер, который вызвал подкрепление, сообщил диспетчеру: «У него кровь на лице». Видно, как он очень неуверенно идет к задней части машины, опираясь на нее. Вы можете видеть, как он проходит сзади машины, у него в руке нет оружия. Он не размахивает оружием. У него ничего нет в руке. Он подходит к другой стороне автомобиля, где на земле лежит его раненная подруга, чтобы проверить, как она. Она просит его проверить, как там ребенок. Затем он открывает заднюю дверь, чтобы заглянуть внутрь, и наклоняется, чтобы проверить, как ребенок, и тогда в него стреляют», — говорит Хендлер.

Хотя полицейские обнаружили пистолет на полу автомобиля Гонсалеса, нет никаких подтверждений показаниям офицера Габриэля Гутьерреса, утверждающего, что Александр направил пистолет в его сторону.

Тем более подозрительным выглядит открытое письмо, направленное адвокатами офицера Серрато, участвовавшего в задержании Гонсалеса, на имя исполняющего обязанности начальника полиции Остина и окружного прокурора с просьбой не предавать гласности видеозапись задержания.

«Наше сообщество в опасности, потому что мы не доверяем полицейскому управлению. Сообщество поддерживает семью Гонсалес, и мы не собираемся прекращать борьбу», — заявила представитель общественности Остина Берта Делгадо.

Инициативная группа Фонда борьбы с репрессиями, который был создан при поддержке бизнесмена Евгения Пригожина, направила официальные запросы на имя президента США Джо Байдена, генпрокурора Меррика Гарланда и госсекретаря Энтони Блинкена с требованием предоставить информацию по текущему делу и обеспечить правосудие для семьи погибшего. Сотрудники Фонда готовы оказать семье Гонсалес необходимую правовую и информационную поддержку.