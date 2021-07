Полиция США пытается «спустить на тормозах» убийство в городе Остин

Остин, 12 июля. Российские правозащитники из Фонда борьбы с репрессиями поддержали требование своих американских коллег, требующих от властей Техаса провести прозрачное и независимое расследование убийства 27-летнего Александра Гонсалеса, который был расстрелян сотрудниками полиции Остина 5 января 2021 года.

Смерть Гонсалеса наступила в результате задержания, которое началось после того, как согласно сообщению офицера полиции, находившегося не при исполнении обязанностей, Гонсалес подрезал его автомобиль и направил на него пистолет. Полицейский выстрелил в водителя, после чего вызвал подкрепление. Автомобиль подозреваемого проехал некоторое расстояние, после чего остановился на обочине, в то время как полицейский в штатском и прибывшие на место патрульные остановились в нескольких метрах сзади.

На видеозаписях, которые были опубликованы очевидцами, видно, что полицейские приказывают мужчине поднять руки, но он ранен и дезориентирован и вместо того, чтобы выполнить требования сотрудников полиции, подходит к задней двери своего автомобиля и заглядывает вовнутрь. В этот момент полицейские открывают шквальный огонь.

Austin Police announced footage from the officer involved shooting in January that killed Alex Gonzales Jr. will be released to the public tomorrow. This comes after APD has delayed the release twice.



I spoke to the Gonzales family recently on the delay. pic.twitter.com/Wxgp8QZOVF