Рейд колумбийских наемников: чьими руками расправились с президентом Гаити

Бывшие колумбийские военные оказались замешаны в самом громком событии минувшей недели — их подозревают в причастности к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиза. Telegram-канал «Пиночет печет печенье» рассказывает о том, как Колумбия стала региональным рынком наемников.

Колумбийский выстрел

В среду 7 июля в Гаити был убит президент Жонвенель Моиз. В нападении на его резиденцию участвовали 28 человек. Как стало известно позже, двое из них были гражданами США гаитянского происхождения, — остальные 26 наемников были колумбийцами. Трех из них убили во время полицейской погони, восемь человек разыскивают до сих пор, остальных власти схватили.

Федеральное агентство новостей /

В настоящий момент подтверждено, что большинство предполагаемых нападавших — бывшие колумбийские военные. Правительство Колумбии осудило произошедшее, как только стало известно, что ее граждане участвовали в покушении на иностранного лидера.

«Сегодня Интерпол официально запросил информацию у правительства Колумбии и нашей национальной полиции о предполагаемых исполнителях этого акта... Первоначальная информация указывает на то, что они являются гражданами Колумбии, отставными военнослужащими Национальной армии; [мы дали] указания нашей полиции и нашей армии, чтобы они немедленно сотрудничали в развитии этого расследования и прояснили эти факты», — заявил министр обороны Диего Молано.

Правительство Колумбии оперативно прислало на помощь в Гаити следственную бригаду. Однако наивно было бы думать, что все произошедшее — это случайность. Нет, все это следствие той политики, которую колумбийские власти уже не первый год проводят у себя в стране.

Страна наемников

Global Look Press / Fabian Sommer / dpa

Как писали в колумбийском El Tiempo: «Колумбийские наемники обучены, дешевы и готовы предоставлять свои услуги». Здешних «диких гусей» привлекали к операциям в Йемене, Афганистане, Ираке — страна после подписания перемирия с леворадикалами из FARC полна людей, которые знают, за какой конец держать автомат. А с демобилизацией как бывших военных, так и бывших членов партизанских отрядов и ультраправых военизированных структур в стране явно вышла осечка — эти люди часто пополняют ряды местных банд и картелей.

Военное наемничество для многих стало в Колумбии отличным выходом. Уже в 2014 году в стране официально действовали 740 частных военных компаний, которые занимались буквально всем: от защиты крупной земельной собственности, охраны рудных работ, лесных плантаций и электростанций — до вспомогательной помощи армии во время контрпартизанских операций.

Процесс курировало местное Министерство обороны. После перемирия оно столкнулось с требованиями сократить военный бюджет страны, поэтому в недрах ведомства решили закрыть глаза на работу наемников на тех, кто готов платить.

«Я не могу соревноваться с Абу-Даби», — заявил в 2017 году глава Минобороны Луис Вильегас.

Он намекал на то, что заработная плата в рядах армии составляет около 15% от зарплаты наемника.

Внешнеполитические запросы подогрели рост рынка наемничества в Колумбии. В 2019 году прибыль десяти крупнейших охранных фирм страны превысила 130 миллионов долларов. Уступив Мексике право называться «страной картелей», Колумбия постепенно превращалась в гибрид «страны картелей» и «страны наемников».

Венесуэльский след

Впрочем, не только компании из Колумбии нанимают бывших колумбийских военных, «грешат» этим и американские фирмы. В ходе допросов захваченные гаитянами наемники заявили, что они были наняты флоридский фирмой CTU Security, во главе которой стоит Антонио Эммануэль Интриаго, эмигрант из Венесуэлы.

Некоторые из колумбийцев утверждали во время допросов, что сеньор Интриага жил в Гаити три месяца и уехал незадолго до покушения. Был ли он втянут в него, пока не известно.

Наемникам платили до трех тысяч долларов в месяц, — это, конечно, крупные суммы по колумбийским меркам. Как уверяет сестра одного из захваченных наемников Франсиско Урибе, наниматели сказали, что колумбийцы будут обеспечивать защиту высокопоставленного лица. С учетом той славы, которую Гаити имеет в Латинской Америке, это было отличное прикрытие.

Global Look Press / CÃ©Sar MariÃ±O GarcÃ­A / ZUMAPRESS.com

Фирма CTU, по словам наемников, имела свое представительство в Колумбии, с помощью которого бывшие военные попали в Гаити. 11 человек вылетели 4 июня из Боготы на доминиканский курорт Пунто-Кано. В числе этой группы был Франсиско Урибе. На родине его обвиняют в двойном убийстве мирных жителей, которых он выдал за боевиков FARC. В настоящий момент не известно, пытался ли Урибе таким образом скрыться от правосудия, пересидев до конца судебного процесса в Гаити, или он просто решил заработать денег.

Еще два колумбийца, Алехандро Ривера и Дуберни Кападор, приехали сначала в Панаму, а уже оттуда вылетели рейсом в Гаити 10 мая. Кападор погиб, а Ривера был арестован.

Однако все это рядовые военные. Помимо них, Интриага сумел завербовать себе Мануэля Гроссо — элитного спецназовца из подразделения Afeur, задачей которого была охрана высокопоставленных лиц государства и иностранных делегаций. В частности, Гроссо, которого схватили гаитяне, в 1992 году охранял римского понтифика во время его приезда в Доминиканскую Республику, так что места он знал хорошо. Согласно его показаниям, он, как и остальные колумбийцы, прилетевшие в Доминикану, нелегально пересек границу с Гаити с той стороны.

Показательное дело

В покушении на президента Гаити, как под микроскопом, видны все проблемы современной Колумбии. 6 июля Комиссия специальной юрисдикции за мир (JEP) завела дело на десять военных, в числе которых генерал армии и шесть офицеров, по обвинению в причастности к массовым убийствам в Кататумбо. Особенностью этих убийств было то, что жертвы — мирные жители выдавались за левых партизан. В июне Сальваторе Манкусо, когда-то второй человек в иерархии ультраправых «Объединенных сил самообороны Колумбии» (AUC) заявил, что без поддержки властей, армии и полиции военные отряды его организации не могли бы существовать.

Федеральное агентство новостей /

Правительство Колумбии не первый год закрывало глаза на действия наемников, явно поощряя этот рынок в своей стране. Так же, как его представители одной рукой боролись с наркокартелями, а другой готовы были брать у них взятки и заключать контракты с фирмами, им принадлежащими, как это было в случае с вице-президентом Мартой Лусией Рамирес и Гильермо Асеведо — наркобароном и лидером ультраправых боевиков из организации «Блок освободителей юга» (BLS). А Мануэль Гроссо, которого захватили гаитяне после покушения на президента Моиза — ближайший родственник Рафаэля Гуаррина, советника по нацбезопасности президента Ивана Дуке .

«Бывшие военнослужащие колумбийской армии причастны к убийству президента Гаити. Очень грустно, что это — страна наемников, которые воюют по всему миру.»

Ex integrantes del Ejército de Colombia están involucrados en el asesinato del Presidente de Haití.



Tristísimo que este sea un país de mercenarios que van por el mundo haciendo la guerra. — Natalia Galvis Arias (@ngalvisarias) July 9, 2021

В начале мая 2021 года многие эксперты утверждали, что Колумбия представляет угрозу стабильности в Андском регионе из-за массовых протестов, которые тогда шли в стране. В реальности Колумбия действительно оказалась угрозой, но по другим причинам — как идеальный резервуар обученной военной силы, готовой за не самую высокую цену совершать любую грязную работу, которую хочет заказчик. И совсем не факт, что они будут участвовать в убийствах высокопоставленных лиц только за рубежом.