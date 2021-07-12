Борис Титов предложил снизить страховые взносы до 15% для всего бизнеса России

Москва, 12 июля. Инициативу по снижению страховых взносов до 15% для всего российского бизнеса внес уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Норма, предусматривающая снижение страховых взносов в соцфонды в два раза, до 15%, с 1 апреля 2020 года действует в отношении сотрудников малого и среднего бизнеса. По мнению Титова, успешное применение данной льготы подталкивает к тому, чтобы рассмотреть возможность распространения ее действия на все организации, в том числе крупные. Об этом речь шла на встрече омбудсмена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Возмещение банковских комиссий субъектам МСП при использовании Системы быстрых платежей (СБП) обойдется правительству в текущем году в 500 млн рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Выплаты должны повысить интерес предпринимателей к новому сервису, цитирует его телеканал «Санкт-Петербург».

Также глава кабмина ранее призвал производителей оперативно реагировать на изменение предпочтений потребителей, быть более гибкими, чтобы не потерять в конкурентоспособности.