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Президент Кубы: разжигатели протестов воспользовались ситуацией с COVID-19

  /   Обновлено: 12 июля 2021 18:02
Политика
Президент Кубы: разжигатели протестов воспользовались ситуацией с COVID-19
Global Look Press  /  Steve Sanchez/Keystone Press Agency

Гавана, 12 июля. Разжигатели массовых беспорядков на Кубе выбрали сложный с точки зрения эпидемической обстановки момент для страны, заявил президент Мигель Диас-Канель.

Диас-Канель открыто обвинил вдохновителей протестов в использовании напряженной ситуации с COVID-19 в своих личных целях. Канель признал, что в стране есть недовольные политикой официальной Гаваны, но протесты определенно не носят мирный характер и сопровождаются вспышками насилия.

Также Диас-Канель назвал тех, кто, по его мнению, ответственен за разжигание беспорядков в стране. Выступления недовольной части населения спонсируются официальным Вашингтоном, заявил кубинский лидер.

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протесты куба мигель диас-канель COVID-19
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