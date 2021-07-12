Ученые открыли вещество, способное бороться с самыми сильными бактериями

Балтимор, 12 июля. Ученые из США создали эффективный препарат, способный бороться с устойчивыми к антибиотикам бактериями.

Новое вещество было обнаружено учеными из Медицинского центра Джонса Хопкинса случайно. Исследователи занимались изучением кожных инфекций. Препарат, который они испытывали на мышах, должен был сделать их уязвимыми к золотистому стафилококку. Однако всего одна доза вещества уничтожила бактерии, устойчивые ко многим антибиотикам .

При этом собственные иммунные клетки подопытных не пострадали, а их защитные функции усилились. Первые тесты нового препарата уже были проведены и показали свою невероятную эффективность и безопасность для организма.

Учеными Эморийского университета США были открыты необычные свойства бразильского перца и европейского каштана. Клетки этих растений содержат вещество, способное бороться с бактериями золотистого стафилококка (MRSA).