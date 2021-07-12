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Самолет-разведчик ВВС США замечен у западных границ России и Белоруссии

  /   Обновлено: 12 июля 2021 17:58
Армия
Самолет-разведчик ВВС США замечен у западных границ России и Белоруссии
wikipedia.org  /  USAF / Public Domain

Москва, 12 июля. Американский разведывательный самолет Bombardier Challenger 650 ARTEMIS провел многочасовой полет на границе России и Белоруссии.

По имеющейся информации, самолет ВВС США взлетел из аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии и находился у южной границы Калининградской области и западной границы Белоруссии в течение шести часов. Во время полета разведчик оставался в воздушном пространстве Польши.

Стоит отметить, что ARTEMIS является многофункциональной системой разведки и целеуказания, при этом его точные характеристики засекречены.

Днем ранее сообщалось, что российские истребители Су-30СМ и Су-27 сопроводили два самолета-разведчика ВВС США в небе над акваторией Черного моря.

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россия белоруссия разведка ввс сша
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